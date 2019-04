Italiaanse Titti Mariani verrast met hoge onderscheiding in Nijmegen

De Italiaanse Titti Mariani (64) is op de Radboud Universiteit in Nijmegen verrast met een hoge, koninklijke onderscheiding. Uit handen van burgemeester Hubert Bruls kreeg ze de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Die rang komt na Lid en Ridder.

'Als eerste vrouwelijke hoogleraar van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica richtte zij haar onderzoek op de celbiologie van de plant en de voorplanting bij planten', zo schrijft de gemeente Nijmegen. Dat onderzoek heeft veel bijgedragen aan de kennis over het onderwerp. Die kennis brengt Mariani graag over: 'Door haar uitzonderlijke aandacht voor de individuele student is zij een excellente docent.'

Mariani toonde zich zeer verrast. 'Dat had ik helemaal niet verwacht. Maar het is een heel bijzonder moment. Hartstikke leuk. Ik ben de mensen denkbaar die mij gesteund hebben.'

Verslaggever Sven Strijbosch sprak met Mariani. De tekst gaat door onder de audio.

Naast het werk ook betrokken

Naast haar verdiensten voor de wetenschap is Mariani volgens de gemeente Nijmegen vooral een betrokken expat (iemand die langere tijd in het buitenland werkt red.). 'Als Italiaanse expat is zij actief bij Trajanus, een organisatie die in Nederland verblijvende expats kennis laat maken met de Nederlandse cultuur, historie en gewoonten.'

Waar ze aan de ene kant mensen kennis laten maken met Nederland, is ze aan de andere kant nog steeds verknocht aan Italië. 'Bij Dante Alighieri zorgt zij als lid ervoor dat studenten, medewerkers en geïnteresseerden kennis kunnen maken met Italiaanse kunst en cultuur door muziekavonden en reizen naar Italië te organiseren', aldus de gemeente.

Veertien lintjes

In totaal worden er deze Lintjesregen veertien onderscheidingen uitgereikt in Nijmegen. De meeste geluksvogels worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mariani valt is de enige die zich Officier mag noemen.