Eindelijk wel een feest: vuurwerkshows gaan gewoon door

Het spande erom, maar de vuurwerkshows rondom Koningsnacht en -dag kunnen gewoon doorgaan. De droogte dreigde even roet in het eten te gooien, maar de regen van de afgelopen dagen heeft het feest gered. Alleen de wind kan nu nog voor problemen zorgen, zegt showorganisator John Wagenvoort van Wagenvoort Vuurwerk.

Rondom Koningsdag zijn er een aantal grote vuurwerkshows gepland om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. Onder meer in Wapenveld, Voorthuizen en Dinxperlo schiet Wagenvoort Vuurwerk een flink aantal pijlen de lucht in.

Maar even leek de vuurwerkshows hetzelfde lot beschoren als de paasvuren, namelijk dat ze niet door konden gaan door de droogte. De regen van woensdag zorgde echter voor een definitieve 'go' van de provincie Gelderland. 'Alleen in Wapenveld vragen we om een extra controle dat er niks nasmeult', aldus provinciewoordvoerder Petra Borsboom.

Veel wind voorspeld

John Wagenvoort, die vorig jaar door de droogte al meerdere vuurwerkshows moest annuleren, is blij, maar houdt nog altijd een slag om de arm. 'Het is nog geen Koningsdag. Het zou nog kunnen gaan waaien en dan bepalen we pas op de dag zelf of het door kan gaan of niet.' Vooralsnog is er wel veel wind voorspeld op zaterdag.

De vuurwerkshow in Arnhem ging in eerste instantie niet door, omdat de financiering daarvoor niet rond kwam. Feestorganisator Matrixx belooft daar nu wel een Koningsshow af te leveren.