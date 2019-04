Teruglezen | Auto rijdt in op stadhuis Harderwijk, politie gaat uit van opzet

De politie gaat uit van een bewuste actie. Via dit liveblog houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in Harderwijk.

19.42 Hiermee sluiten we het liveblog rondom de gebeurtenissen in Harderwijk. De zaak is in handen van de politie, die de verdachte donderdagmiddag aanhield en voor verhoor overbracht naar het bureau.

19.09 De politie hield de bestuurder van de auto vanmiddag in een woning in Harderwijk aan. Hieronder volgen beelden van het vertrek van de agenten, mét de verdachte.

18.49 Een takelwagen heeft de rode Peugeot vanavond weggesleept. De takelwagen kwam al eerder langs, maar vertrok toen weer. Nu is de auto op het voertuig geladen.

Foto: Marvin Hop

18.05 Het is rustiger geworden rond het stadhuis in Harderwijk. Er staan nog steeds mensen te kijken, maar beduidend minder dan in de middag het geval was. De auto waarmee werd ingereden op de ingang van het stadhuis is nog niet van zijn plek gehaald. Een takelwagen die ter plaatse kwam is onverrichter zake weggereden. Er zijn nog altijd politieagenten aanwezig.

17.51 De geplande commissievergadering van donderdagavond gaat 'gewoon' door, gaf burgemeester Harm-Jan van Schaik zojuist aan. De bibliotheek en de stadswinkel blijven wel dicht. Vrijdagochtend opent het stadhuis in Harderwijk zijn deuren op de gebruikelijke tijd.

17.47 Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk zegt dat hij nog niets weet over de toedracht van het incident van donderdagmiddag. 'De politie is direct op zoek gegaan naar de persoon die uit de auto vluchtte en heeft die persoon vanmiddag aangehouden. We weten nog niet waarom deze persoon dit deed', geeft hij aan in gesprek met Omroep Gelderland.

Van Schaik stond na het incident in nauw contact met de politie. 'Ik heb ze gevraagd om de direct omwonenden te informeren dat het veilig is, zodat iedereen met een rustig gevoel de avond ingaat', aldus de burgemeester.

Toen de auto inreed op het stadhuis schrok Van Schaik. 'Je weet op dat moment niet wat de situatie is. Het kan zijn dat iemand boos is op de gemeente, maar daar wilden we niet over speculeren. We wachten het onderzoek van de politie af en willen graag dat er goed onderzoek wordt gedaan, zodat we niet met gevaar naar binnen zouden gaan.'

Bekijk hieronder het gesprek met burgemeester Van Schaik (de tekst gaat verder onder de video):

17.40 Verslaggever George Borghouts van Omroep Gelderland sprak een omwonende die zijn huis uit moest en ook twee ambtenaren die naar buiten moesten: 'Mijn eerste gedachte was: dit is een boze klant, maar met de aanslagen van de laatste tijd weet je niet zeker wat er aan de hand is.'

17.03 Woordvoerder Anne Coenen zegt dat de politie uitgaat van een gerichte actie van de bestuurder. Die werd aangehouden in zijn eigen woning.

16.48 Een filmpje van de gebeurtenissen.

16.44 Het is nog onduidelijk of een geplande commissievergadering vanavond doorgaat. De stadswinkel en de bibliotheek gaan niet meer open.

16.38 Een verslaggever van Hart van Nederland twittert een foto van de man die volgens ooggetuigen tegen het stadhuis is gereden.

16.31 Verslaggever Marvin Hop zegt dat enkele bewoners hun huizen weer in mogen. De auto van de bestuurder staat nog tegen de pui. De brandweer is weg.

16.23 Een aanwonende zorgt voor versnaperingen voor de politie.

16.21 De politie twittert de reden van de aanwezigheid van de brandweer: een laatste controle.

16.15 Verslaggever Marvin Hop van Omroep Gelderland is ook in Harderwijk. Hij zegt dat politiewagens plaats hebben gemaakt voor twee brandweerwagens en twee andere voertuigen van de brandweer. In het stadhuis werken ook mensen van dagblad de Stentor en van de bibliotheek. Net als personeel van de gemeente moesten zij het gebouw verlaten.

16.10 Woordvoerster van de politie Marloes Ballast zegt op Radio Gelderland dat er over het motief van de bestuurder nog niets te zeggen is. De aanhouding was een uur na het incident. Panden in de omgeving van het stadhuis waren uit voorzorg ontruimd. Ballast: 'Dat was voor de veiligheid. Zodra de situatie weer veilig is, kunnen de mensen terug naar binnen.'

15.58 De politie meldt dat er een man is aangehouden. 'Onze eerste actie was erop gericht de bestuurder te vinden en aan te houden', zegt een woordvoerster.

15.57 Het incident vond ongeveer anderhalf uur geleden plaats. De politie is nog steeds volop aanwezig rond het stadhuis in Harderwijk.

15.55 Het stadhuis heeft kortgeleden een verbouwing ondergaan. Sindsdien huizen de bibliotheek, de redactie van De Stentor, de lokale radio-omroep en het UWV in hetzelfde pand.

15.52 Mensen die in de buurt van het stadhuis in Harderwijk wonen zijn uit hun huizen gehaald. Zij moeten achter afzetlint wachten op verdere instructies van de politie.

Foto: Marvin Hop

15.51 Verslaggever Marvin Hop op Radio Gelderland over wat er is gebeurd:

15.49 De politie kan nog niet zeggen of de aangehouden persoon een man of een vrouw is. Ook kan niet bevestigd worden dat het incident bij de ingang van het stadhuis een bewuste actie is geweest.

15.42 Politie Gelderland maakt bekend dat de bestuurder van de personenauto is aangehouden.

15.37 Richard Broersma uit Harderwijk is in de buurt van het stadhuis.

15.35 Woordvoerder Atty Kaemingk van de gemeente Harderwijk laat weten dat de medewerkers op dit moment buiten staan. Er is nog niemand naar huis gegaan. 'Het gebouw is ontruimd en alle huurders zijn buiten. We hebben op dit moment onderdak bij de visafslag', zegt Kaemingk.

15.30 De gemeente Harderwijk stelt het publiek op de hoogte dat het stadhuis tot nader order gesloten is.

15.19 Naar de bestuurder van de rode Peugeot wordt nog steeds gezocht. Onduidelijk is of het om een man of een vrouw gaat.

15.10 Politie Gelderland laat via Twitter weten dat er geen gewonden zijn gevallen. De situatie ter plekke is onder controle.

15.01 Buiten verdringen de mensen zich om te zien wat er bij het stadhuis voorgevallen is.

Foto: Marvin Hop

14.50 De omgeving van het stadhuis wordt afgezet in de zoektocht naar de bestuurder.

14.40 Een woordvoerder van de gemeente Harderwijk geeft aan dat alle personen die zich in het stadhuis bevonden op verzoek van de politie naar buiten zijn gegaan.

14.30 De bestuurder van de auto blijkt gevlucht. De politie maakt jacht op deze persoon en zet ook de politiehelikopter in.

14.26 De hulpdiensten rukken uit naar het stadhuis aan de Havendam in Harderwijk, nadat een auto tegen de voorgevel is gereden.