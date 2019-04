RMS-herdenking in 'vertrouwd' theater: 'Je moet de strijd niet opgeven'

Bij de herdenking zijn ruim 2500 bezoekers. Er gelden verkeersmaatregelen om de drukte in goede banen te leiden. De politie in Apeldoorn houdt toezicht, onder meer door live mee te kijken via de camera's in het uitgaansgebied. Verwacht wordt dat een deel van de deelnemers aan de traditionele ride-out daar na afloop van de herdenking naartoe gaat.

De gemeente ging vooraf uit van zo'n 700 tot 900 motorrijders. Zij zijn donderdag vanuit het Zuid-Hollandse Moordrecht vertrokken naar Apeldoorn om de 69ste herdenking van de proclamatie van de Republik Maluku Selatan (RMS) bij te wonen. Motoragenten begeleidden de stoet over de A12, A30 en A1.

Rechtszaak om locatie

Even leek het erop dat de jaarlijkse herdenking van de oprichting van de Republik Maluku Selatan in het theater niet door zou gaan. Orpheus wilde de herdenking weigeren vanwege onvoldoende beveiliging, maar werd teruggefloten door de rechter.

Wattilete is blij met met de uitkomst van de rechtszaak. Apeldoorn en Orpheus zijn volgens hem 'een vertrouwde thuishaven geworden'. 'En dat willen we graag zo houden', zei hij in zijn toespraak. Orpheus heeft zich na de uitspraak 'professioneel opgesteld' en onder meer voor voldoende personeel gezorgd, stelt directeur Mirjam Barendregt.

De rechterlijke uitspraak is volgens Wattilete niet zozeer een overwinning op Orpheus. 'Het is eerder een overwinning in de betekenis dat je de strijd, ook al gaat het dit keer om een locatie voor de viering op 25 april, niet moet opgeven. Dat je niet met je armen over elkaar moet zitten wachten en klagen, maar in actie moet komen.'

Foto: Omroep Gelderland