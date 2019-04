Minder regels, sneller werk: proef met mensen in bijstand werkt

Corine was een van de deelnemers aan de proef. Foto: Omroep Gelderland

Mensen in de bijstand die wat meer vrijheid en begeleiding krijgen, vinden vaker werk dan diegenen die zich strikt aan de regeltjes moeten houden. Dat is de voorlopige conclusie van de gemeente Wageningen na 15 maanden experimenteren met soepelere bijstandsregels.

door Joukje Beiboer

Wie een bijstandsuitkering krijgt, moet zich houden aan tal van regels. In Wageningen besloten ze daar iets van af te wijken. Het resultaat? 'We zien dat we hen heel goed kunnen ondersteunen naar werk', zegt wethouder Dennis Gudden (D66).

Hoger dan gemiddeld

Het percentage mensen dat in de bijstand zat en inmiddels werk gevonden heeft ligt bij diegenen die een soepelere aanpak kregen 'iets hoger' dan het gemiddelde. Vooral mensen die geen sollicitatieplicht meer hadden of extra begeleid werden in hun zoektocht naar werk, vonden vaker een baan.

'En we zien ook dat meer mensen parttime werken wanneer zij meer mogen houden van wat zij verdienen', stelt Gudden. De gemeente vindt dat een goede ontwikkeling.

Besparen op bijstandskosten

Baankansen van bijstandsgerechtigden zijn hoger wanneer zij eerst parttime werkervaring opdoen, is de gedachte. En de gemeente heeft er ook voordeel van, want die hoeft mensen zodoende minder bijstand uit te betalen.

In 2017 begon Wageningen de proef met soepelere bijstandsregels. Daar deden 410 bijstandsgerechtigden aan mee. 110 daarvan hebben nu werk gevonden.

Soepelere regels

Bijstandsgerechtigden werden voor het onderzoek verdeeld in vier groepen. Mensen in de ene groep waren vrijgesteld van sollicitatieplicht, anderen mochten wat geld bijverdienen, zonder dat dit van hun uitkering afging óf kregen extra begeleiding bij hun zoektocht naar werk. Er was ook een groep voor wie niets veranderde.

Het onderzoek over het effect van soepelere bijstandsregels loopt nog tot het einde van het jaar. Ook in andere steden worden hier proeven mee gedaan. In totaal doen ongeveer 3500 mensen mee aan het onderzoek, genaamd 'Vertrouwen Werkt'.

