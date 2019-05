JAPANS BOSBADEN

Je bewust en langzaam door het bos bewegen, terwijl je alles in je op probeert te nemen. De bomen, de aarde, alle aanwezige natuur: het nodigt je uit om er letterlijk in te baden. In Japan zijn ze inmiddels overtuigd, één keer per week Shinrin Yoku beoefenen - ofwel de kunst van het bosbaden - is een weldaad voor lichaam en geest.

Deze meditatieve manier van wandelen is de wereld aan het veroveren, omdat het stress verminderd en je immuunsysteem versterkt. Het geeft energie, ontspant en verkwikt. Maar dat niet alleen. Bewust aanwezig zijn in het bos komt ook de creativiteit, inspiratie en motivatie ten goede.

Aan de hand van verschillende Shinrin Yoku technieken en oefeningen neemt meditatieleraar Beitske Bouwman je mee in de wondere wereld van het bos. Ontspan!

DE WORKSHOPLEIDER

Beitske Bouwman is schrijver van diverse romans en kinderboeken. Na meer dan twintig jaar masterclasses op het gebied van yoga en meditatie, vele reizen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling besloot zij haar gedachtegoed niet alleen in romans uit te dragen maar ook in de vorm van haar eigen meditatie- en natuurcoach bedrijf Anaya.

Met veel succes geeft ze onder andere Outdoor Meditatie en Shinrin Yoku workshops in Het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Beitske is als geen ander in staat om deelnemers op een down to earth en tegelijkertijd bezielende wijze contact te laten maken met de aanwezige natuur.