Weer drugspand gesloten in 's-Heerenberg

Een drugspand op het Bergherveld in 's-Heerenberg is woensdag voor drie maanden gesloten door burgemeester De Baat van Montferland. In januari vond de politie speed en GHB in het huis.

'We tolereren geen drugsproductie en drugshandel in onze gemeente', benadrukt de burgemeester. 'We werken nauw samen met de politie en grijpen in waar en zodra het kan.'

Het drugspand op het Bergherveld is de zoveelste die op slot gaat in 's-Heerenberg. In december vorig jaar werd aan het Bergherveld een andere woning gesloten wegens drugsoverlast. In februari van dit jaar was het raak aan de Kornhorst, daar werd een hennepkwekerij gevonden.

Eerder dit jaar sloegen acht gemeenten de handen ineen om drugscriminaliteit in de Achterhoek aan te pakken.

