Tien jaar strijd tegen afval in Doetinchem

'We zien dat de kinderen echt ontzettend veel zwerfafval vinden', vertelt Ilse van het Erve van de BeestenBende over het leefbaarheidsproject voor kinderen tussen de zes en elf jaar. 'In de wijken waar ze zelf wonen vinden ze enorm veel', vervolgt Van het Erve. 'Ze nemen elke weer een volle vuilniszak mee naar huis, dus je kan zeker zeggen dat ons werk zoden aan de dijk zet.' Joy stoort zich aan de grote hoeveelheid zwerfafval. 'Ik hou niet van rotzooi, ik hou meer van bloemen en schoon', aldus de enthousiaste deelnemer, die opsomt wat ze allemaal tegenkomt. 'Wij hebben drie wijnflessen, plastic en een mat in een vijver gevonden.'



Rens Steintjes ziet de BeestenBende als voorbeeld. 'Het heeft navolging gevonden bij de volwassenen', denkt de wethouder. 'Dit is iets waar de kinderen voorop liepen. Dat maakt het wel bijzonder. Als het aan mij ligt zijn die tien jaar nog maar het begin.' Want hoewel de tiende verjaardag is gevierd, is het einde van de afvalbrigade niet in zicht: 'In de toekomst willen we zorgen dat we veel kinderen bij de BeestenBende kunnen betrekken', aldus Van het Erve. 'We gaan actief op bezoek bij scholen in de buurt en zo hopen we op nog meer leden, en nog minder zwerfafval.'