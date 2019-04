Historisch dieptepunt aanbod koopwoningen Arnhem

Makelaar Strijbosch Thunissen heeft nog nooit zo weinig woningen te koop zien staan in Arnhem als dat nu het geval is. De vastgoedonderneming heeft donderdag haar kwartaalreportage over de woningmarkt naar buiten gebracht. Op dit moment zijn 455 woningen in de gemeente op de markt, tegen 1200 op het vorige laagste punt in 2008.

Ook het aanbod van nieuwbouwwoningen blijft relatief laag. Het afgelopen kwartaal zijn er vier projecten in Arnhem en omgeving in verkoop gegaan met in totaal 64 woningen. Vanwege het lage aanbod heeft het aantal woningverkopen in Arnhem het afgelopen kwartaal het laagste punt bereikt van de afgelopen drie jaar.

Er wisselden iets meer dan vijfhonderd woningen van eigenaar, waardoor er voor het derde opeenvolgende kwartaal sprake is van een afname van het aantal verkopen ten opzichte van een jaar eerder. De vraag neemt daarentegen wel toe. Volgens Strijbosch Thunissen Makelaars zien relatief veel bewoners van Amsterdam en Utrecht Arnhem als aantrekkelijk, relatief goedkoop alternatief.

Dit drijft de prijs mede op. In de afgelopen jaren is het prijsniveau met 600 euro gestegen in Arnhem. Daardoor betalen kopers gemiddeld voor een vierkante meter woonruimte 2300 euro.

Ondanks deze prijsstijging is in Arnhem nog betrekkelijk goedkoop. Zo wordt in onder andere Apeldoorn (2400 euro), Ede (2600) en Nijmegen (2750) ruimschoots meer betaald. Nieuwbouwwoningen in Arnhem zijn wel duur. Die kosten van 2350 tot 5000 euro per vierkante meter.