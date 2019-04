Waterschap leert van zomer 2018: 'Tachtig procent van de sloten stond droog; dat is abnormaal'

Boeren die hun land niet mochten besproeien, de brandweer die geconfronteerd werd met droge blusvijvers en putbranden, huizen die beschadigd raakten door inklinkende grond en hengelaars die alles op alles zetten om de vissen uit de droogvallende beken te redden. De impact van de droogte was vorig jaar groot en dus keek iedereen naar de waterschappen om de droogte in goede banen te leiden.

Hoge zandgronden houden weinig water vast

Waterschap Rijn en IJssel, met als werkgebied de hooggelegen Achterhoek, kon echter maar weinig doen: er zijn geen grote rivieren die water aanvoeren en de hoge zandgronden houden weinig water vast. Maar wat ze konden doen, deden ze goed, zeggen samenwerkende partijen in een evaluatie van het waterschap. Onder meer Vitens, landbouworganisatie LTO, sportvissers, gemeenten en provincies mochten hun mening geven.

Foto: Martin Nieuwenhuis en Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel bij een stuw die water in de sloot moet houden

'Er was begrip voor het hoge ‘learning on the job’-gehalte. Maar tegelijkertijd wordt verwacht dat de opgedane kennis wordt gebruikt om (nog) beter voorbereid te zijn op toekomstige situaties van extreme droogte', staat in het rapport. Martin Nieuwenhuis van het waterschap: 'Het was zeker veertig jaar geleden dat het zo droog was en toen was de periode korter.'

'In de zomer stond zeker 80 procent van de sloten droog; dat is abnormaal', zegt Nieuwenhuis. 'We zullen echt van alles moeten doen om het water dat er is vast te houden. Bijvoorbeeld door dammetjes en stuwen in sloten en beken. Daar hebben we ook de eigenaren van de grond voor nodig.'

Op een achterstand begonnen

Want het zal zeker niet de laatste keer zijn dat het zo droog is, verwacht het waterschap. Dit jaar is al met een achterstand van start gegaan en nu al is er een neerslagtekort. Er is nu ongeveer net zo weinig regen gevallen als in dezelfde periode van het recordjaar 1976. Het waterschap nam afgelopen winter al maatregelen, zoals het hoog zetten van stuwen en het plaatsen van duikers in sloten om water vast te houden.

Toch waren er ook verbeterpunten. Zo wil Vitens voortaan gewaarschuwd worden als er een verbod dreigt op het onttrekken van oppervlaktewater. Het drinkwaterbedrijf mag dan ook geen oppervlaktewater onttrekken voor haar regenwatervijvers in de waterwingebieden.

Risico's voor de waterkwaliteit

Vorig jaar juli werd dat verbod bekendgemaakt en het ging ook meteen in. Hierdoor ontstonden er watertekorten in die vijvers en stierven de vissen daar, wat weer risico's opleverde voor de waterkwaliteit. Dat was te vermijden geweest wanneer ze zich hadden kunnen voorbereiden op het verbod, aldus Vitens.

Hengelaars in de regio waren druk bezig om vissen te redden door ze over te plaatsen naar plekken waar nog wel water was. Voor het eerst kregen ze daarbij hulp van het waterschap met materialen en kennis van wat er in het water samen kan leven.

Visstand helpen herstellen

Die samenwerking wil de Hengelsport Federatie Midden-Nederland nu graag voortzetten om de visstand te helpen herstellen. Die heeft flink te lijden gehad toen de beken droog vielen. 'Wij willen de visstand een beetje gaan helpen door kleine hoeveelheden blankvoorn en zeelt uit te gaan zetten', vertelt Frank Bosman van Hengelsport Federatie Midden Nederland. 'Daarvoor hebben we natuurlijk toestemming nodig van het waterschap.'

Ook pleit de federatie voor diepe kuilen in het water waar vissen periodes van droogte kunnen overleven. 'De bodem is overal even diep. Dus als het water zakt, kan die vis nergens meer naar toe.'