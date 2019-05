Warnsveld: trots en zelfstandig in 1966

Toen roken nog grappig was ? (Still uit de dorpsfilm)

Warnsveld is in 1966 nog een trotse zelfstandige gemeente. Maar in verte loert het monster van de herindeling. In de loop van 40 jaar moet Warnsveld steeds meer van haar grondgebied prijs geven. Uiteindelijk wordt de plaats zeer tegen de zin van de bevolking, ingelijfd bij Zutphen. Maar daar is in '66 nog geen sprake van. We zien hoe het doorgaande verkeer nog dwars door de bebouwde kom gaat. In het dorp zelf komen de groenteboer met zijn uitstal-vrachtwagentje en de bakker met zijn bakfiets nog gewoon aan huis.

Judo in het plantsoen

In het plaatselijke café is de camera nog te vroeg voor mannen met een pilsje. In plaats daarvan poseren een aantal dames voor de lens die semi-geïnteresseerd in de krant zitten te bladeren. De Warnsvelders blijven wel behoorlijk in beweging. De ouderen doen al zittend fitheidsoefeningen, er is een damesgymnastiek-groep en de judoclub geeft een fraaie demonstratie in het plaatselijke plantsoen.

Brandweer blust de jeugd

De middenstand toont met trots de nieuwe verworvenheden van de moderne tijd; jazeker … we hebben een diepvrieskist in de supermarkt, dit is een apparaat dat koffiebonen kan malen en dit is een wasmachine met een aparte centrifuge ! Zoals in de meeste Adolfs-films mag de brandweer ook in actie komen en wordt de jeugd daarvan druipend slachtoffer. Een prachtige optocht onder leiding van Muziekvereniging Excelsior zorgt voor een fraai eind aan deze dorpsfilm uit 1966.

