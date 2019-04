Line-up voor tiende Over De Top is compleet

De line-up voor de tiende editie van festival Over De Top in Lichtenvoorde is compleet. De organisatie hoopt met 26 bands en vijftien dj’s verspreid over vijf podia het bezoekersrecord van 4500 gasten te overtreffen.

'We hebben een mix van zowel internationaal als nationaal bekende artiesten, maar ook lokale helden in huis gehaald', zo laat Nienke Penterman van de organisatie van het festival weten. 'Green Lizard en Rudeboy verkochten vorig jaar verschillende popzalen uit met hun ‘Tribute to the 90s’ tour en we merken dat steeds meer internationale artiesten graag op ons festival willen spelen.' De muzikale line-up bestaat daarnaast uit onder meer Miller & The Tone Machine, Alle 13 Skank, Baskar, Hot Stuff, Papaformigas en The Cinema Escape.



Het festival vindt zaterdag 8 en zondag 9 juni tijdens het Pinksterweekend plaats op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Naast muziek staat het festival ook bekend om theateracts, foodtrucks en de aanwezigheid van divers vermaak voor kinderen. In totaal treden ongeveer vijftig acts op tijdens Over De Top.