In mei duidelijkheid effecten maatregelen laagvliegroutes Lelystad Airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer. Daarin behandelt ze de effecten van de maatregelen die ze wil nemen om de overlast van de laagvliegroutes te verminderen. De brief komt voor een speciaal debat in de Tweede Kamer over Lelystad Airport.

In de Tweede Kamer werd donderdag al gesproken over de herindeling van het luchtruim. Dat moet een einde maken aan de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Onder andere op de Veluwe is daar verzet tegen, omdat bewoners en bestuurders overlast verwachten van de routes.

Duidelijkheid effecten

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de effecten van de maatregelen die afgelopen week bekend werden. De minister en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie schreven toen dat daardoor verkeer van Lelystad sneller kan stijgen.

De oppositie in de Tweede Kamer was kritisch donderdag op de minister en vroeg zich af waarom er nu opeens wel maatregelen kunnen worden genomen, waardoor er uiterlijk vanaf de winter van 2020/21 al hoger gevlogen kan worden.

'Dat heeft te maken met de afspraken die we hebben kunnen maken met Defensie en de uitwerking ervan', reageert minister Van Nieuwenhuizen. 'In de praktijk moeten mensen er minder van de vliegtuigen gaan merken omdat vliegtuigen sneller gaan stijgen', zegt ze na afloop van het debat. Ze is blij met de stappen die nu zijn gezet, ook al realiseert ze zich dat er mensen zijn die het vliegveld niet zien zitten.

Linksom bij Lelystad

Kamerlid Eppo Bruins van ChristenUnie vroeg de minister in het debat de optie te onderzoeken of een deel van het vliegverkeer via het IJsselmeer kan vliegen in plaats van over de Veluwe. 'Nog beter dan hoger vliegen is helemaal niet vliegen over de Veluwe', reageert hij.

Volgens ChristenUnie is het door de nieuwe maatregelen mogelijk een andere vliegroute te kiezen. Vliegtuigen vliegen dan linksom over het IJsselmeer. De minister herhaalde in het debat dat alle opties bij de herindeling weer openliggen. Daarin zal ook de route via het IJsselmeer meegenomen worden.

Ook wil Bruins kijken naar de situatie rond Wezep. 'Dat blijft een grote zorg, het is toch een flessenhals daar. Er zijn kleine wijzigingen, maar die lossen niet echt wat op.' Bruins wil de minister mogelijk met een motie op de situatie wijzen.

Eerst zien, dan geloven

Positieve woorden waren er van Remco Dijkstra. Volgens de VVD'er heeft het kabinet veel gedaan om problemen op te lossen. 'Successen moeten we vieren, daar moeten we niet zuur over doen', zegt hij.

Volgen de partijgenoot van minister Van Nieuwenhuizen is zowel voor het laagvliegen een oplossing, maar ook voor vliegveld Teuge bij Apeldoorn. Daar dreigde het paracentrum te verdwijnen door de laagvliegroutes.

'Ik ben blij dat we het woord 'laagvliegen' kunnen schrappen, de komende jaren', zei het Kamerlid uit het Gelderse Lienden. Daarop steeg hoongelach van omwonenden van de routes en van actievoerders op vanaf de tribune.

Veel van die actievoerders vragen zich af of de beloften die worden gedaan wel standhouden. Voor hen duurt het proces lang. 'Het zijn allemaal wel erg kleine stapjes', geeft Kees Baumann uit Heerde aan.

