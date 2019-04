Herdenken en vieren bij Omroep Gelderland

Omroep Gelderland staat op zaterdag 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op het Nationaal Ereveld in Loenen. Op zondag 5 mei vieren we met Gelderland onze 74-jarige vrijheid.

Tijdens dodenherdenking doet Omroep Gelderland om 17.20 uur verslag van de officiële herdenking op Ereveld Loenen. Presentator Erik van der Pol neemt je mee naar het Ereveld, de plek waar bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen.

Ereveld vol verhalen

De slachtoffers die in Loenen begraven liggen hebben ieder hun eigen verhaal. In een gezamenlijke uitzending van Omroep Gelderland, Omroep Flevoland en RTV Oost brengen we een aantal van deze verhalen weer tot leven en geven we de slachtoffers hun gezicht terug. Een eerbetoon op de dag dat we twee minuten stil zijn voor alle gevallenen.

Vier de vrijheid vanuit Wageningen

Op zondag 5 mei vieren we onze bevrijding. Vanuit Wageningen, de Stad der Bevrijding, maakt Omroep Gelderland die dag twee speciale programma's. Van 15.00 uur tot 17.00 uur doen we rechtstreeks verslag van de herdenking op het 5 Mei Plein en van het Bevrijdingsdefilé met veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en van naoorlogse conflicten en vredesmissies.

Daarnaast zenden we vanaf 17.20 uur het programma VRIJ uit, waarin we een samenvatting laten zien van het defilé, het bevrijdingsfestival en andere activiteiten. Op 5 mei zijn we VRIJ en geven we samen met Omroep Gelderland de vrijheid door.

De officiële herdenking in Ereveld Loenen (13.30 uur) en het Bevrijdingsdefilé in Wageningen (15.00 uur) zijn live te volgen via onze website en Facebookpagina.