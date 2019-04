Jochem van Gelder ambassadeur van het nieuwe Fruitcorso

Jochem van Gelder wordt ambassadeur van het Fruitcorso. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens de officiële start van het evenement in schouwburg De Agnietenhof. De bekende presentator komt uit Beneden-Leeuwen en is geboren in Tiel.

door Menno Provoost

Alle dertien corsoclubs verschijnen in september weer aan de start van het evenement. Zij presenteerden hun ontwerpen in de hal van de schouwburg.

Toekomstbestendig

De vorige editie van het corso stond in het teken van grote veranderingen. Zo werd het parcours alleen tegen betaling toegankelijk en werd het avondcorso in het leven geroepen. Belangrijkste doel was het fruitcorso financieel toekomstbestendig te maken. Die missie lijkt te slagen. Het corso gaat daarom door op de ingeslagen weg met slechts wat kleine wijzigingen in het programma en parcours. Zo is er deze editie geen wielerronde meer.

Spaaractie supermarkt

Het avondcorso met verlichte wagens blijft wél. De tribunes bij dit nieuwe evenement waren vorig jaar nog niet erg vol, maar het enthousiasme bij de bouwers en rond het parcours was groot.

Om de bezoekersaantallen te verbeteren is er dit jaar onder meer een spaaractie bij alle filialen van Albert Heijn in Rivierenland. Klanten van de supermarkt kunnen sparen voor korting op de tribunekaarten voor het 'Corso by Night'. Deze kosten dan 7,50 euro in plaats van 12,50 euro.

Verwoert erelid

Tijdens de bijeenkomst is Rian Verwoert gehuldigd. De voorzitter heeft na acht jaar afscheid genomen, om plaats te maken voor oud-wethouder van Tiel Laurens Verspuij. Verwoert is benoemd tot erelid van het Fruitcorso. 'De organisatie is niet scheutig met die titel', zegt woordvoerder Fred Eggink. 'Maar Verwoert heeft het corso de afgelopen jaren door woelige tijden geloodst.'