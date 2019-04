Jolanda en Linda staan deze Koningsdag weer vooraan: 'Niet te veel eten en drinken'

Ze reizen het hele land af om de leden van het koninklijk huis te fotograferen. De tweelingzussen Jolanda en Linda Oosterveen zijn enorme oranjefans en kijken iedere jaar weer uit naar Koningsdag. Ook dit jaar reizen ze al in alle vroegte naar Amersfoort: 'We vertrekken al om 06.44 uur met de eerste trein uit Apeldoorn. We hebben onze tassen al gepakt,' vertelt Jolanda.

Jolanda en Linda Oosterveen willen graag het beste plekje van de hele route om de mooiste foto's te kunnen maken. Jolanda: 'Vorig jaar was het in Groningen en het was onmogelijk om er vroeg te zijn. We sliepen toen bij kennissen.' Dit jaar is het voor de tweeling een geweldige locatie, want Amersfoort is prima te bereiken met het openbaar vervoer.

Wachten, wachten en nog eens wachten

Wanneer de route bekend wordt, bepaalt de tweeling het ideale stekje. 'We zoeken altijd een plek uit waar de leden hun aandacht niet hoeven te verdelen tussen twee kanten van de route. De beste plek is vaak aan het einde waar ze langer stil blijven staan,' vertelt Jolanda. Hier schieten de zussen de mooiste plaatjes van onder andere onze koning.

Tijdens deze dag is het vooral veel en lang wachten, en dat niet is voor iedereen weggelegd, vertelt Jolanda: 'Je moet echt wel veel geduld hebben.' Daarnaast raadt ze het niet aan om van te voren veel te eten en te drinken, want als je naar het toilet moet is het opgestaan plaatsje vergaan.

Verzamelaars

De zussen Oosterveen zijn dus groot fan van de leden van het koninklijk huis, maar ze maken ook foto's met een ander doel. De beste foto's krijgen een plekje op hun eigen website en gaan als ansichtkaart in de verkoop. Jolanda: 'Tegenwoordig kun je deze bijna nergens meer kopen. Maar de echte verzamelaars willen toch graag nieuwe ansichtkaarten toevoegen aan hun verzameling. Dat kan met onze foto's.'

Zelf heeft Jolanda ook een verzameling van de oranjes. In de woonkamer staat een vitrinekast met de pronkstukken. Boven heeft ze nog een kamer met wat meer spulletjes die je in de gewone winkels kan kopen. Maar niet alles komt erin: 'Poppetjes van Beatrix met zo'n bewegend hoofdje, bijvoorbeeld. Dat past toch niet bij een Koningshuis verzameling', aldus Jolanda.