Samenrijderspunt Winterswijk: Gaat u er graag op uit? Maar zoekt u een aangepaste fiets?

Kunt u niet (meer) fietsen op een gewone fiets, maar gaat u er nog graag op uit?Bent u hiervoor aangewezen op een aangepaste fiets, maar heeft u deze zelf niet tot uw beschikking?Dan kunt u terecht bij het Samenrijderspunt Winterswijk; een fietsservice van de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt.Het Samenrijderspunt beschikt over twee duofietsen en een driewielfiets met trapondersteuning. Daarnaast is er een familiefiets (4 personen) zonder trapondersteuning te huur.

Hoe werkt het?

– Neem (bij voorkeur) minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op.

– Indien gewenst zoeken wij een vrijwilliger die er samen met u op uit gaat.

– De vrijwilliger haalt de duofiets op en komt op het afgesproken tijdstip bij u.

Ook brengt hij/zij de duofiets weer terug.

– Gaat het om een andere fiets of heeft u zelf een vrijwilliger? Dan zullen bij reservering afspraken gemaakt worden over het ophalen en brengen van de fiets.

– Wilt u in het weekend gebruik maken van de fietsservice? Dan gelden andere afspraken. Bij het reserveren worden deze uitgelegd.

LET OP: Het Samenrijderspunt werkt met vrijwilligers.

We doen ons uiterste best de gevraagde fietsservice te leveren, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt.

Gratis

Geregistreerd deelnemer

Wanneer u bent ingeschreven als deelnemer (een eenmalige procedure) is het gebruik van de fietsservice in principe gratis*; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt om onderhoud en reparatie van de fietsen te bekostigen. Daarnaast betaalt u € 10,00 borg. Dit geld krijgt u terug wanneer de fiets compleet met alle toebehoren en in goede staat weer wordt ingeleverd.



Vrijwilligers

Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen aan de fietsservice van het Samenrijderspunt? Meld u dan aan als vrijwilliger.

Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt fietsmaatje worden, maar we hebben ook mensen nodig die de fietsen controleren (remmen, banden, verlichting etc.) en eenvoudig onderhoudswerk en reparaties kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er nog meer taken voor vrijwilligers.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Reageer dan hieronder!