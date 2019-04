Nijkerkers en Barnevelders doen quiz tijdens Koningsdag in Amersfoort

door Ellen Kamphorst

'Het team is heel gemêleerd', vertelt teamleider Edith Terschegget uit Nijkerk: 'We hebben jong en wat ouder, man en vrouw, autochtoon en allochtoon en ze komen uit alle delen van de gemeente.' Terschegget is zelf actief voor Nijkerk en dat is volgens haar ook de reden dat de burgemeester haar belde met de vraag of ze wilde meedoen: 'Ik was gelijk enthousiast. Heel leuk om dit mee te mogen maken. Leo Roeloffs uit de gemeente Barneveld werd ook benaderd: 'Ik heb me toen niet helemaal beseft waar ik ja tegen zei. Het is echt heel leuk hoor, maar we zijn er mooi druk mee.'

De teams zijn namelijk al een paar keer bij elkaar gekomen. Ze hebben dinsdag gerepeteerd in Amersfoort en moeten vrijdagmiddag nog een keer oefenen. Zaterdag zijn ze de hele dag in touw. Ze worden na een aubade in hun eigen gemeente uitgezwaaid en gaan dan op de (elektrische) fiets naar Amersfoort.

Terschegget was helemaal enthousiast na de eerste repetitie: 'Dit is zo gaaf, ik denk dat andere plaatsen dit in de toekomst gaan afkijken. Het is echt veel leuker dan een parade.' De uitzending begint zaterdagochtend rond 11.00 uur op tv. De quiz is op het einde route die de koninklijke familie aflegt.

Terschegget en Roeloffs zijn vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur te gast bij Radio Gelderland.