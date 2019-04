NEC speelt vrijdag niet tegen een bierelftal

De Tukkers hebben het bier ongetwijfeld nog in de benen zitten en NEC wil daarvan profiteren en zo een belangrijke stap zetten richting de play-offs. Als NEC wint en de concurrenten laten punten liggen. NEC is zelfs nog in de race om zesde te worden en dat zou betekenen dat de eerste ronde van de play-offs mag worden overgeslagen.

Trainer Ron de Groot verwacht niet dat Twente het na het kampioenschap zomaar laat lopen. ''Iedereen hoor ik nu van ze zijn al kampioen en hebben het bier in de benen en al die onzin. Ze zullen met een aardig ploegje deze kant op komen.'

We starten met dezelfde basis. De tweede helft tegen RKC hebben we goed voetbal laten zien met veel druk vooruit. We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar er nog te weinig benut. Maar het ziet er beter uit. We begonnen met moeizaam voetbal en het wordt met stapjes beter. Maar het moet nog wel beter.'

NEC heeft Joey van den Berg terug na een schorsing, maar de routinier begint op de bank en begrijpt dat ook. Tegen Volendam maakte hij vorige week geen beste indruk, terwijl zijn vervanger Josef Kvida maandag tegen RKC een solide wedstrijd speelde. Ook de weer fitte Tom Overtoom zal niet starten, omdat Mike Trésor Ndayishimiye vanaf het middenveld veel meer aanvallende impulsen geeft. 'Ik krijg nu mijn kans. Ik speel graag aanvallende middenvelder, op de vleugel ben je meer afhankelijk. Op deze positie heb ik wel meer verdedigende taken, dat moet ik dan invullen. Het mooie aan deze competitie is dat er nu nog van alles kan. We zijn van ver gekomen, nu kunnen we alsnog in de play-offs staan.'

In zijn land België is het momenteel erg onrustig. 'Ja, heel apart met die invallen bij clubs. Ik volg het goed, want ik heb ploeggenoten bij de nationale ploeg die ik goed ken. Bij Anderlecht gaat het heel moeilijk nu. Misschien maar goed dat ik in Nederland ben.'

Opstelling: Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida, Labylle; Dijkstra, Bruijn, Ndaysishimiye; Okita, Druijf, Wolters.