Poli Arnhem-Zuid verhuist vrijwel zeker naar Elst

Ziekenhuis Rijnstate en de gemeente Overbetuwe hebben woensdag een overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuwe polikliniek in Elst. De kliniek moet aan de Spoorlaan in Elst komen en zou de polikliniek in Arnhem-Zuid vervangen.

In januari werd een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van nieuwbouw in de gemeente Overbetuwe. Het onderzoek loopt nog door tot eind 2019, maar Rijnstate en de gemeente willen met deze 'intentieovereenkomst' laten zien dat zij de polikliniek in Elst daadwerkelijk willen realiseren.

Het voornemen om de polikliniek te verhuizen is een heikel punt. Mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in Arnhem-Zuid en over de bereikbaarheid van de nieuwe poli. Half januari werd door de lokale politieke partij Arnhem Centraal een petitie gestart tegen de verhuizing. Ongeveer 2400 mensen tekenden de petitie. In februari werden door de SP Kamervragen gesteld.

Zorgen om bereikbaarheid

Het voornemen voor de vestiging in Elst kan volgens Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate, op steun rekenen. Wel is hij zich bewust van de zorgen om de bereikbaarheid vanuit Arnhem-Zuid

'Dit heeft onze aandacht', zegt Van Harten. 'We bekijken samen met gemeenten of het openbaar vervoer aanpassing behoeft. Mogelijk zetten we zelf vervoersmiddelen in om onze zorg voor iedereen in onze regio goed bereikbaar te houden.'

De bouw van het nieuwe pand moet in 2021 beginnen.

