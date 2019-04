De opties van NEC: top zes mogelijk, maar ook overal naast grijpen

Het is nog volkomen ongewis hoe NEC het seizoen gaat afsluiten. Het kan nog volledig misgaan, maar de Nijmegenaren hebben alles in ieder geval in eigen hand.

Hier zijn enkele mogelijke scenario's:

TOP ZES, overslaan van de eerste ronde in de play-offs

De achterstand op FC Den Bosch, de huidige nummer zes, is slechts drie punten. Met twee speelronden te gaan is dat nog te overbruggen voor NEC, want Den Bosch is al heel lang de weg kwijt. Mocht NEC zesde worden, dan stromen de Nijmegenaren pas in de tweede ronde van de play-offs in en wordt in die fase een confrontatie met een eredivisieclub vermeden. Sparta is dan de tegenstander en daarna volgt in de finale mogelijk wel een eredivisionist.

ZEVENDE TOT EN MET TIENDE PLAATS, plaatsing eerste ronde play-offs

NEC is daar met de huidige negende positie voor geplaatst. En kan zich door een overwinning vrijdag op FC Twente zelfs al definitief verzekeren van deelname aan deze play-offs en in de race blijven voor het overslaan van de eerste ronde. Bij een zege moeten wel twee van de drie huidige concurrenten (RKC, MVV en Roda JC) punten laten liggen om de play-offs zeker binnen te halen.

OVERAL NAAST GRIJPEN

NEC staat er goed voor, maar de situatie is toch ook nog broos. Want RKC, MVV en Roda JC zijn ook nog in de race. Als twee van die ploegen NEC alsnog passeren, grijpen de Nijmegenaren overal naast. Saillant detail: op de laatste speeldag moet NEC op bezoek bij MVV, dat zich dan mogelijk ook nog kan kwalificeren voor de play-offs, wellicht dan zelfs ten koste van NEC.