Visstand in Achterhoek heeft door droogte impuls nodig

Door de droogte van afgelopen zomer is het is slecht gesteld met de visstand in de Achterhoek. Sportvissers hopen daar samen met het Waterschap Rijn en IJssel iets aan te kunnen doen.

'Wij willen de visstand een beetje gaan helpen door kleine hoeveelheden blankvoorn en zeelt uit te gaan zetten', vertelt Frank Bosman van Hengelsport Federatie Midden Nederland. 'Daarvoor hebben we natuurlijk toestemming nodig van het Waterschap.'

Compleet droog

Afgelopen zomer vielen allerlei beken in de Achterhoek compleet droog door het warme weer en het uitblijven van regen. Sportvissers zetten reddingsoperaties op touw om vissen te redden. Die vis werd uitgezet op plekken waar nog wel water was, zoals in de rivier de Berkel.

Hengelaar Bertus van Harkel merkt dat er nauwelijks meer vis zit in de Boven Slinge bij Aalten. De Boven Slinge viel ook op veel plaatsen droog. 'Je kon vanaf Aalten tot Winterswijk door de beek lopen.' Hij ziet wel heil in het plan om vis uit te zetten. 'Als het water zo blijft en de vis kan zich voortplanten, gaat het vaak toch sneller dan menigeen denkt.'

Diepe kuilen

De Hengelsport Federatie Midden Nederland pleit ook voor maatregelen die op termijn voor uitkomst zorgen als het gaat om de droogte. 'De bodem is overal even diep. Dus als het water zakt, kan die vis nergens meer naar toe. Waar wij als federatie voor pleiten is meer diepe kuilen in het water aan te brengen, zodat die vis nog een kans heeft te overleven op plekken waar het dieper is.'