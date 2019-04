Nijmegenaar met bijzondere hobby: straatnamen

door Sven Strijbosch

Sinds de jaren '80 werkt Essers al aan zijn Nijmeegse stratenlijst. 'Het begint 's ochtends tot eigenlijk 's avonds laat.' Er zijn weinig tot geen straten die de Nijmegenaar niet kent. Daarbij ook de historie en correcte spelling. 'Er hangt nog steeds een bordje met de verkeerde spelling aan de van Broeckhuysenstraat', lacht hij.

Meest actuele voorbeeld is het Gebroeders van Limburgplein. De gemeente wil die naam wijzigen naar het Gebroeders van Lymborchplein. 'In Nederland staan de drie kunstenaars tot dusver bekend als de gebroeders Van Limburg. In maar liefst zestien Nijmeegse archiefstukken uit de vroege 15e eeuw staan de broers met hun echte familienaam Van Lymborch beschreven', zo redeneert de gemeente.

'Met Van Limburg is niks mis'

Essers kan zich er enorm over opwinden. 'In de 14e en 15e eeuw had je geen vastgestelde familienamen of spellingregels en schreef iedereen het op een verschillende manier. Een van die manieren is Van Limburg. Daar is niks mis mee. Dat er kennelijk geld en ambtelijke capaciteit voor is om dit aan te passen', foetert hij. Een wijziging zou enkel problemen opleveren.

Bekende op stadhuis

Op het Nijmeegse stadhuis is Essers een bekende. Hij heeft menig brief geschreven en spreekt regelmatig in tijdens raadsvergaderingen. 'Op een gegeven moment werd gezegd dat vier fulltime-medewerkers met mijn vragen bezig waren. Toen heb ik aangeboden in dienst te treden. Dat is natuurlijk veel goedkoper', zo lacht hij.

Fouten worden door Essers gemeld en procedures bekritiseerd. Over het Gebroeders van Limburgplein verstuurde hij een inspraakreactie van zeven kantjes. Ook diende hij een WOB-verzoek is. Hij wil weten wie er opdracht heeft gegeven voor de mogelijke wijziging. Die moet overigens in juni nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De fascinatie voor straatnamen begon in de jaren '80. Essers wilde een Emancipatiebuurt in Nijmegen. Zo stond hij aan de basis van zijn eigen straatnaam: de Niek Engelschmanlaan, een voorvechter van homo-emancipatie. Dat initiatief heeft ervoor gezorgd dat hij tientallen jaren later nog steeds met de veelal blauwe bordjes bezig is.

'Betrek burgers bij straatnaamgeving'

De straatnaamfanaat hoopt dat de politiek haar burgers meer gaat betrekken bij straatnaamgeving. 'Het is bij uitstek een middel om burgers bij de politiek te betrekken', vertelt hij. Voorlopig blijft Essers nog wel even druk met de talloze straten in Nijmegen. 'Het idee was om er een afgerond geheel van te maken', lacht hij. Dat is vooralsnog niet gelukt. Zijn stratenlijst blijft maar uitdijen.

