Gele Hesjes Nijmegen komen met internationale demonstratie: 'We gaan vol gas door'

'We worden uitgemolken en willen een signaal afgeven tegen de regering', vertelt Cornelissen. 'Als ze bij je inbreken en de televisie jatten, doe je er ook wat aan. Dit is hetzelfde. We worden gewoon bestolen.' De beweging Gele Hesjes zegt, naar Frans voorbeeld, de gewone man een stem te willen geven.

Ondanks het feit dat eerdere demonstraties in Nijmegen mager werden bezocht, verwacht de organisatie nu meer aanhangers op de been te krijgen. 'We zijn altijd vanuit Nijmegen naar andere demonstraties in binnen- en buitenland geweest. Dat wekt sympathie op', vertelt de organisator.

Tekst loopt verder onder foto



Twee routes

Voor de demonstratie op 11 mei zijn twee verschillende routes gemaakt: een korte en een lange. Alle twee starten ze bij het centraal station en eindigen ze op Plein 1944. Op het plein in het Nijmeegse centrum zullen speeches worden gegeven. De onderhandelingen met de gemeente en politie lopen nog, zo benadrukt Cornelissen.

Begin februari protesteerden honderden gele hesjes in Maastricht tegen Rutte en de EU. 'Doordat we nog centraler in het land liggen, hopen we de 2500 mensen te halen', zegt Cornelissen. Op Facebook hebben inmiddels ruim honderd mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn.

De organisator besluit dat armoede in Nederland moet worden uitgebannen. Voedselbanken zouden niet nodig moeten zijn, lonen moeten meestijgen met de inflatie en de zorg moet betaalbaarder, aldus de actievoerders.

