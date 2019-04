Lancaster bommenwerper vliegt als eerbetoon over Gelderland

De enige nog vliegende Lancaster bommenwerper in Europa maakt op zaterdag 4 mei een flypast over Fort Vuren, Oosterbeek, Hall, Elspeet en Hulshorst. In Hulshorst crashte in de vroege morgen van 1 april 1944 een Lancaster ED-626 met zeven bemanningsleden in een bosperceel. Ter plaatse staat sinds jaren een eenvoudig monument dat de mannen die omkwamen herdenkt.

Neergehaald door een nachtjager

De ED-626 van het RAF 103 squadron was op terugvlucht van een aanval op Emmerich en werd neergehaald door een Duitse nachtjager. Zes bemanningsleden (Charles O'Donoghue, John E. Winn, Eric R.V. Aschcroft, Ian C. Burns, Anthony H. Fry, James E. Callaghan) kwamen ter plekke om, een zevende overleed later op weg naar een ziekenhuis in Amersfoort. De zes zijn begraven op de Algemene begraafplaats van Harderwijk. Sgt Sefton Stafford ligt op de Algemene Begraafplaats van Amersfoort.

Doeltreffende bommenwerper

De AVRO Lancaster is waarschijnlijk wel de meest succesvolle zware bommenwerper van alle die door “Bomber Command” van de RAF zijn gebruikt. De ongeveer 7300 gebouwde exemplaren vlogen maar liefst bij 59 Squadrons en wierpen in de ruim 156.000 uitgevoerde vluchten meer dan 608.000 ton bommen af. Dat het risico groot was voor de bemanningen was duidelijk, uiteindelijk kwamen van de 125.000 vrijwilligers van het Bomber Command meer dan 55.000 mannen om.

Het gedenkkruis met coniferen in de bossen bij Hulshorst (Foto: Lancaster Monument Hulshorst)

Zeven coniferen voor zeven bemanningsleden

Het monument in Hulshorst is een tiental jaren geleden geadopteerd door de Prinses Beatrixschool in Hulshorst. Donderdag 25 april wordt er om 14.00 uur een herdenking gehouden en lezen kinderen gedichten voor in het kader van een themaweek over oorlog en vrede. Het gedenkteken is 40 jaar geleden door enkele oud-militairen onder hun hoede genomen. Het eenvoudige kruis is begin jaren vijftig opgericht door boswachter Jurriaanse die er zeven coniferen plantte. De boswachter was getuige van het neerstorten van het vliegtuig. Zes van de bomen zijn inmiddels torenhoog, de zevende is (bijna symbolisch) wat achtergebleven als een verwijzing naar de zevende man die niet bij zijn kameraden begraven ligt.

De beheerders van het monument zijn nog altijd op zoek naar foto's van de bemanningsleden, alleen van James E. Callaghan is een fotootje gevonden. Heeft u foto's of tips mail dan naar opwegnaar2020@gld.nl

Lees hier meer over de Lancaster van Hulshorst.