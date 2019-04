Molukse herdenking in Apeldoorn gaat dankzij rechter vandaag toch door

Door een uitspraak van de rechter kan de jaarlijkse herdenking van de oprichting van de Republiek Maluku Selatan (RMS) vandaag doorgaan. Theater Orpheus in Apeldoorn wilde eerder niet meewerken, omdat er volgens de directie niet genoeg beveiliging was.

De herdenking vindt al jaren plaats in Orpheus. De organisatie stapte naar de rechter toen Orpheus aangaf de herdenking deze keer te weigeren. De rechter besloot in het voordeel van de organisatie en dus komen er vandaag honderden Molukkers naar Apeldoorn.

Bij de RMS haalden ze opgelucht adem en was er op korte termijn nog flink werk nodig om alles voor elkaar te krijgen. Volgens Orpheus-directeur Mirjam Barendregt een bijna onmogelijke klus, maar bij het theater dachten ze woensdag dat het toch zou gaan lukken. De rechter bepaalde dat Orpheus een dwangsom van 250.000 euro moet betalen als de dag niet doorgaat en dus is alles op alles gezet.

Mooie viering

Volgens woordvoerder Otto Tatipikalawan van RMS zien zij het evenement met vertrouwen tegemoet. 'We hebben er een streep gezet onder het conflict met Orpheus en verwachten een mooie viering.'

Dat de viering doorgaat betekent ook dat gebruikers van de snelweg A1 richting Apeldoorn een bijzondere stoet voorbij kunnen zien komen, want honderden motorrijders rijden rond 12.30 uur vanuit Moordrecht naar de Veluwse gemeente. De politie zorgt ervoor dat het allemaal goed verloopt.

Over volgend jaar wordt ook al nagedacht. Tijdens die zeventigste herdenking kan het weleens extra druk worden, verwacht Tatipikalawan. Hij hoopt dat ze wederom terecht kunnen in Orpheus, maar daarnaast hebben ze extra ruimte nodig. 'Ik denk zelf aan de Grote Kerk in Apeldoorn. Daar kunnen zo'n 1200 mensen in, en met de 2500 plaatsen in het theater hebben we dan twee mooie waardige accommodaties die vlak bij elkaar liggen. Maar het is allemaal nog niet rond.'

Hand in eigen boezem

Hij hoopt uiteraard dat het dan allemaal wat beter verloopt en steekt ook de hand in eigen boezem. 'Ook binnen onze eigen organisatie had dit beter gekund. Zoals iedereen altijd bezig is zichzelf te verbeteren, hebben wij ook verbeterpunten. Dat gaan we ook aanpakken.'

