Tante over dood 12-jarige Bekiro in Arnhem: 'Bij de juiste hulp had mijn neefje nog geleefd'

door Henri van Veen

De familie van Tevfik, vertelt Kelly, probeert hun zoon en broer al drie jaar te laten behandelen. Kelly zegt ook dat haar halfbroer Tevfik aan psychoses lijdt. Dat zegt ook advocaat Michel IJsseldijk van de Arnhemmer.

Tevfik hoort stemmen, die hem ertoe brachten zijn zoontje om te brengen. Zijn tweede zoon, drie jaar ouder dan Bekiro, wist voor zijn razende vader te vluchten.

De tekst gaat verder onder de foto.

Na de vondst van Bekiro begon de politie meteen met het onderzoek. Foto: archief Omroep Gelderland

Kelly vertelt met liefde over haar omgebrachte neefje Bekiro. 'Hij was een hele lieve en zorgzame jongen die van voetballen en dieren hield. Hij had twee kittens waar hij stapelgek op was en waarmee hij altijd speelde. Zijn vader heeft een tijd op mijn hond gepast en Bekiro was daar helemaal op gefocust.'

Bekiro woonde eerst in Duitsland

Bekiro deed het goed op school. De kinderen van G. kwamen om de 1 à 2 weken naar Nederland. Ze woonden aanvankelijk bij hun moeder in Duitsland. 'Ze woonden al ruim vier jaar hier, omdat hun moeder de zorg niet meer aankon', legt Kelly uit. 'Ik heb met Bekiro’s broer bij jeugdzorg gezeten omdat hij bij zijn oma (de vrouw woont in de Arnhemse wijk Klarendal, red.) wilde blijven. Ik heb zelfs Bekiro bij mijn ex-schoonzus opgehaald, omdat hij naar zijn oma wilde. De ex van Tevfik noemde mijn neefje dom.’

De politie rukte vrijdagavond 21 december twee keer uit naar de woning van Tevfik G. en zijn beide zoons. De omgeving maakte zich zorgen. De eerste keer spraken agenten met Tevfik en stelden ze vast dat ingrijpen niet nodig was. Na een nieuwe melding trof de politie niemand aan bij de woning.

Zie ook: Vader die zoontje doodde (12) had mogelijk een psychose

Wat er daarna gebeurde, is amper te bevatten. Mogelijk in een psychose doodt de vader zijn eigen zoon van 12 met een zwaard. De andere zoon van 15 weet te ontkomen en ontvlucht het huis in de Arnhemse wijk Malburgen. Toen G. zijn zoontje Bekiro doodde, woonde hij nog maar anderhalve maand in de Arnhemse wijk Malburgen.

Ik herken hem gewoon niet meer. Hij heeft eerder twee psychoses gehad Halfzus Kelly over Tevfik G.

Kelly bezoekt haar broer regelmatig in de ziekenhuisgevangenis in Scheveningen, waar hij verblijft in afwachting van zijn strafzaak en psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Het gaat niet goed met Tevfik, zegt zijn halfzusje. 'Ik herken hem gewoon niet meer. Hij heeft eerder twee psychoses gehad.'

In het PBC onderzoekt een team van gedragsdeskundigen verdachten van ernstige delicten zes weken lang. Daarbij kijken ze naar de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte en of die een stoornis heeft.

Zie ook: OM: Vader stak Bekiro (12) meerdere malen met zwaard in het hart

Voordat G. op 22 december door het lint ging, was hij in behandeling bij zorginstelling Pro Persona, zegt Kelly. 'Als mijn broer de juiste hulp had gehad en ze hadden gewoon ingegrepen, dan had mijn neefje nog geleefd.'

Advocaat over PBC: wachtlijst van vier maanden

De advocaat van Tevfik, Michel IJsseldijk in Arnhem, verwacht dat zijn cliënt deze of volgende maand wordt onderzocht in het PBC. 'Er is een wachtlijst van vier maanden', zegt hij. 'De beslissing voor dat psychologische onderzoek is in februari genomen.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Voor de woning werden knuffels en bloemen gelegd. Foto: ANP

Een onafhankelijk bureau onderzoekt de handelwijze van de zorginstellingen zoals Pro Persona, voegt IJsseldijk toe.

Zie ook: Gedenkboek met herinneringen aan Bekiro: 'Hij is nu een mooie ster aan de hemel'

Mogelijk gaat de rechtszaak tegen Tevfik G. over enkele weken verder. Dat hangt onder meer af van getuigenissen, zoals die van Kelly. Advocaat IJsseldijk: 'De rechtbank vond dat het dossier van mijn cliënt niet volledig was en gelastte verder onderzoek.'

Pro Persona wil niet op de zaak ingaan. Een woordvoerder meldde eerder aan Omroep Gelderland: ‘Alle zorginstellingen in Nederland hebben te maken met privacywetgeving. Dat betekent dat wij nooit uitspraken kunnen doen of iemand bij ons in zorg zou zijn, laat staan hoe het met een persoon in zorg zou gaan. Om deze reden kunnen we dus niet ingaan op de vragen die u ons stelt.’