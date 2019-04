Serie over armoede raakt snaar in Gelderland

De verhalenreeks over de armste buurt van Gelderland van afgelopen weekend heeft veel reacties teweeggebracht. Een lezer is een crowdfunding gestart. Ook bij anderen raakte de serie een snaar.

Afgelopen weekend bracht Omroep Gelderland een verhalenreeks over de armste buurt van Gelderland: Immerloo II. Een van de verhalen ging over Nicolette Engelen. Jarenlang hielp Nicolette arme Arnhemmers met de Weggeefhoek Geven en Nemen Arnhem. Nadat de subsidie voor haar loods ophield, moest ze noodgedwongen stoppen met helpen.

Veel lezers zijn geraakt door het verhaal, laten zij op social media weten. Zo ook Daisy uit de Arnhemse wijk Malburgen. ‘Ik weet dat Nicolette veel gezinnen met problemen heeft geholpen. Kleding, voedselpakketten, alles gaf ze weg’, zegt ze. Daarom is Daisy een crowdfunding gestart: ‘Help Nicolette en lotgenoten’.

Inmiddels is er bijna driehonderd euro gedoneerd. Dat is minder dan gehoopt, zegt Daisy, maar ze is blij dat ze iets kan doen. De opbrengst moet voor Nicolette een nieuwe start zijn naar iets moois. Een nieuw pandje, of iets anders. ‘Zodat ze anderen weer kan gaan helpen, want dat doet ze graag.' De actie loopt nog tot 5 mei.

Bonnen

Ook het verhaal over de hulpverleners van Achter de Voordeur leverde veel reacties op. Sommige lezers besloten bonnen voor de supermarkt te doneren. ‘Het is een kleinigheid’, zegt een lezer die Jumbo-bonnen naar de hulpverleners stuurde. ‘Maar als iedereen het doet, kom je een heel eind’, zegt ze.

Die hulp is zeer welkom, zegt hulpverlener Hans van Heijningen. Vooral een tegoedbon kan arme gezinnen helpen. Een bon voor de supermarkt, de speelgoedwinkel, of een bon voor kleding of een dagje weg. Van Heijningen is blij met de donaties en zorgt dat ze terechtkomen bij de gezinnen die het goed kunnen gebruiken, zegt hij.

Vangnet

Andere lezers delen naar aanleiding van de berichtgeving hun eigen verhaal. Zoals Paul Wesselink uit Nunspeet. Hij beschrijft hoe een van zijn kinderen als zzp'er moet rondkomen van bijstandsniveau. 'Je verdient 1200 euro per maand en daar gaan nog de belasting en andere kosten vanaf.' Dat geeft hem als ouder weleens kopzorgen, schrijft hij.

Of Herco van Ushen uit Arnhem. Samen met zijn vrouw was hij zzp’er in de zorg tot de crisis uitbrak. In 2013 liep het bedrijfje zo slecht dat ze hun huis noodgedwongen moesten verkopen. Die restschuld zijn ze net een paar maanden te boven. Maar nu ze de schuldhulpverlening uit zijn, krijgen ze pas écht te maken met armoede, zegt hij.

'Plots krijg je geen extra’s of vrijstellingen meer.' De Gelrepas valt weg, net als de vrijstelling voor de gemeentebelasting. Onder de streep komen ze daardoor veel lager uit. ‘Dan maak je een vrije val. Daar is geen vangnet voor', zegt hij. Armoede na de schuldhulpverlening: het is een groep die volgens hem vaak wordt vergeten.

Bekijk hier de verhalenreeks: De armste buurt van Gelderland