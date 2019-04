Inwoners Oost Gelre ook komende twintig jaar naar zwembad Marveld Recreatie

Inwoners, zwemclubs en scholen in Oost Gelre kunnen ook de komende twintig jaar gebruik maken van het zwembad van Marveld Recreatie in Groenlo. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met een jaarlijkse bijdrage van 225.000 euro.

Na het afstoten van het gemeentelijke zwembad in Groenlo sloot het toenmalige gemeentebestuur in 2000 een overeenkomst met Marveld voor twintig jaar. Om precies te zijn tot 1 mei 2020.

De belangrijkste eis voor de jaarlijkse bijdrage is dat het zwembad op de afgesproken tijden open blijft voor de vaste bezoekers van het bad en dat er geen drastische prijswijzigingen worden doorgevoerd. 'We hebben vooral gekeken naar de doelgroepen die bij Marveld zwemmen', zo motiveert wethouder Marieke Frank de hoogte van de bijdrage van 225.000 euro. 'Het is heel lastig om dat in geld te waarderen.'

Naast Marveld kan er in Oost Gelre ook gezwommen worden in zwembad 't Meekenesch in Lichtenvoorde. Oost Gelre streeft er naar in beide kernen een zwemgelegenheid overeind te houden. De exploitatieovereenkomst met Stichting Exploitatie Meekenesch loopt tot en met 31 december 2022.