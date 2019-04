Welk team gaat de uitdaging aan en geeft zich op voor de zaalvoetbalcompetitie Arnhem- Nijmegen?

Wij van de ANZVB (Arnhem Nijmeegse Zaal Voetbal Bond) zijn bezig om aankomend seizoen een nieuwe zaalvoetbalbond op te richten. Wij zijn op zoek naar teams die in een competitie in de regio tegen elkaar willen gaan voetballen. Regio Arnhem en Nijmegen krijgen eigen zaalvoetbalcompetitie Met ingang van het seizoen 2019/2020 krijgt de regio Arnhem/Nijmegen hun eigen zaalvoetbalcompetitie, op touw gezet door de ANZVB. De voorbereidingen voor deze competitie bevinden zich in een afrondende fase en teams die geïnteresseerd zijn kunnen zich inschrijven voor deze competitie. Het idee voor het opstarten van deze competitie is ontstaan doordat er op dit moment geen mogelijkheid voor regionale zaalvoetbalteams is om in hun eigen omgeving in competitieverband te zaalvoetballen. Enkele mensen die reeds jarenlange ervaring hebben in het zaalvoetbal hebben daarom dit plan opgepakt en zijn er mee aan de slag gegaan. De opzet is om teams uit de regio Arnhem/Nijmegen in een competitie uit te laten komen die redelijk betaalbaar is en waar men geen al te grote reisafstanden hoeft te overbruggen. Verenigingen/teams krijgen ook de mogelijkheid om aan te geven in welke hal zij hun thuiswedstrijden willen spelen. Bij de ANZVB kunnen zaal-, voetbal- en/of buurtverenigingen zich aanmelden. Maar ook cafe-, bedrijven- en/of vriendenteams zijn welkom. De wedstrijden zullen hoofdzakelijk op de maandag en/of de vrijdagavond gespeeld gaan worden en zullen onder leiding staan van scheidsrechters met ervaring in het zaalvoetbal.

Mochten verenigingen/teams meer info willen van deze competitie of deel willen gaan nemen, kijk dan hier voor meer informatie of reageer hieronder.