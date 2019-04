Bakkerij Hilvers mag zich hofleverancier noemen

Donderdagmiddag onthult burgemeester Ahmed Marcouch namelijk een wapen met het predicaat hofleverancier. Dat is een toevoeging die kleine tot middelgrote onderneming kunnen aanvragen als ze aan een hele reeks eisen voldoen. Algemeen directeur Aike Hilvers heeft er flink wat werk inzitten, maar is apetrots op het eindresultaat.

'In de aanloop naar ons 250-jarig jubileum hebben we de aanvraag ingediend. Maar daar gaat een hele tijd overheen voor zo'n aanvraag behandeld is', zegt Hilvers daarover. Na de aanvraag kwam hij terecht in een administratieve molen die hij van te voren niet kon bevroeden. 'Het hele bedrijf is doorgelicht, alle bestuurders zijn nagetrokken, we moesten onze administratie overleggen, we moesten aantonen dat we ons als bestuurders naast deze onderneming ook maatschappelijk inzetten, dat we van onbesproken gedrag zijn en nog veel meer zaken.'

Select clubje bedrijven

Het is niet verwonderlijk dat ze met zo'n eisenlijst toetreden tot een select clubje Nederlandse ondernemingen. 'Er zijn geloof ik iets van 400 bedrijven in heel Nederland, dus dat maakt het wel heel bijzonder.' Voor de kleinere bedrijven is dit het hoogst haalbare. 'Het predicaat Koninklijk is er alleen voor bedrijven met meer dan 10 miljoen euro omzet en minimaal 100 medewerkers', legt Hilvers uit.

Burgemeester Ahmed Marcouch zal donderdagmiddag het wapen aan de gevel van de bakkerij aan de Blankenweg in Arnhem onthullen. 'Dan vieren we een klein feestje', zegt Hilvers opgetogen. Ook klanten van de bakker komen aan hun trekken, want vrijdag zullen ze het in alle vestigingen vieren en krijgen alle klanten een koninklijke traktatie.