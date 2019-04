Renkumse fractievoorzitter GroenLinks zwaait af

door Huibert Veth

Bij de verkiezingen in maart werd de fractievoorzitter van de gemeente Renkum Charlotte de Roo met ruim 6000 voorkeurstemmen gekozen als lid van de Provinciale Staten. Hoewel de wet een combinatie van beide functies toestaat, geldt binnen GroenLinks de afspraak dit niet te doen. De Roo nam woensdagavond tijdens de raadsvergadering afscheid van de gemeenteraad. Eveline Vink, die de afgelopen vijf jaar raadslid was, wordt de nieuwe fractievoorzitter. Liselot Jansen werd beëdigd als nieuw raadslid.

De Roo zat sinds 2010 in de gemeenteraad van Renkum en was sinds 2014 fractievoorzitter. Het collectief inkopen van zonnepanelen en de duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties ziet zij als hoogtepunten. Daardoor is de bibliotheek in Oosterbeek nu energieneutraal. 'Ik ben er ook trots op dat inwoners veel minder restafval hebben omdat ze 77 procent van hun afval scheiden.'

Bekijk hier de reactie van Charlotte de Roo. Tekst loopt door onder de video.

'Over de schutting uit Den Haag'

De Roo ervaart het 'over de schutting gooien' van taken uit Den Haag als minder prettig. 'Op het moment dat de gemeente de zorgtaken moet overnemen zonder kennis en kunde en met een extra bezuiniging van het Rijk, slaan we de plank mis. Dan gaat het ten koste van de service die we willen bieden aan onze inwoners. En het slaat een gat in de begroting.'

'Renkum zit in mijn hart'

'Ik heb genoten van de gesprekken met inwoners en de energie die al onze dorpen hebben', vertelt De Roo. 'Renkum zit in mijn hart en de belangen neem ik mee als statenlid voor Gelderland.' Bij Provinciale Staten is het gebruikelijk te staan bij een betoog of interruptie, heeft De Roo inmiddels ervaren. 'Gelukkig krijg ik een krukje, anders is het wel een uitdaging met een spierziekte deel te nemen aan het debat.'

'De provincie gaat over veel meer zaken dan een gemeente, zoals natuur, landschap en windmolens. Er zijn meer partijen vertegenwoordigd in de Staten van Gelderland. Het werk is verder vergelijkbaar met een gemeente. Op dit moment ben ik onderdeel van het onderhandelingsteam in het formatieproces. Dat proces is hetzelfde als dat ik heb meegemaakt in de gemeente Renkum in 2014 en 2018.'