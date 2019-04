Arnhemse koepelgevangenis van bajes naar hotel

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de voormalige gevangenis is verkocht. Het gehele complex kwam in juni vorig jaar in handen van Ter Steege Gebiedsontwikkeling en Explorius Vastgoedontwikkeling uit Rijssen. EHM Group neemt nu de koepel en originele bijgebouwen over, meldt een woordvoerder van het bedrijf.

In 2021 open

De investeringsmaatschappij streeft ernaar in het derde kwartaal van 2021 de deuren te openen voor publiek. EHM Group is sinds eind vorig jaar al eigenaar van Hotel Haarhuis in Arnhem, dat een complete metamorfose krijgt. Ook wellnessresort Thermae 2000 in Valkenburg behoort tot de portefeuille.

De koepelgevangenis in Arnhem is ontworpen door Johan Metzelaar en gebouwd tussen 1882 en 1886. Het was de eerste van drie koepelgevangenissen in Nederland. Het gebouw diende onder meer als penitentiaire inrichting, huis van bewaring en later als opvangcentrum voor asielzoekers.

Ter Steege en Explorius blijven verantwoordelijk voor de realisatie van het woongebied. In de overige delen van het complex komen huizen en appartementen.