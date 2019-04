Provincie en Neder-Betuwe botsen over chaletpark met arbeidsmigranten

door Esther Hendriks

Dat meldde gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) aan Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren vroeg om opheldering over de plannen voor het chaletpark omdat deze bij buurtbewoners voor veel onrust zorgen. Zij waren niet op de hoogte van de plannen en de provincie zou volgens de gemeente toestemming hebben gegeven. Wat dus niet het geval is.

Geen toezegging

Meijers: 'Er is geen toezegging voor een vergunning. Er is wel een gesprek geweest en ik kijk per gemeente wat er mogelijk is.' Ook heeft ze na de berichtgeving over het chaletpark gebeld met de wethouder van Neder-Betuwe. 'Ik heb de wethouder dringend geadviseerd om dit plan eerst te parkeren en in gesprek te gaan met de omgeving.' De provincie heeft een geringe rol maar moet dus wel toestemming verlenen voordat plannen kunnen worden doorgevoerd.

Welles-nietes

Dat is niet hoe wethouder Nees van Wolfswinkel (SGP) uit de gemeente Neder-Betuwe het heeft begrepen: 'We hebben wel degelijk toestemming, anders hadden we geen energie in het plan gestoken.' De provincie en de gemeente staan met hun opvatting van de afspraken dus recht tegenover elkaar. 'We hebben misschien geen toestemming gekregen voor een park, maar wel voor de pilot.' Dit is alleen niet hard te maken en de provincie zegt bij nog voor geen enkele gemeente plannen toe te hebben gezegd.

En nu?

De plannen kunnen pas echt doorgaan als er toestemming is. En daarvoor zijn onder meer gesprekken nodig met omwonenden. Die gesprekken lopen en wethouder Van Wolfswinkel is ook daar optimistisch over. 'Dinsdagmiddag hebben we een gesprek gehad met een actiegroep van omwonenden. We gaan er wel uit komen.'

In het gesprek met de omwonende kwamen de haken en ogen van het plan voorbij, zoals de voorzieningen op het park en aanliggende spuitzones van agrariërs die schadelijk zijn voor de gezondheid. De actiegroep zegt constructief in die gesprekken te zijn gestapt, maar vindt de opmerking van de wethouder wat voorbarig. Jan Diederik van den Berg: 'we willen vooral weten hoe de gemeente in de plannen staat. We hopen dat ze hard aan de slag gaan en de huidige problemen met de arbeidsmigranten oplossen. Dat gebeurt niet met dit plan. Er komen alleen extra plekken voor arbeidsmigranten bij.'

Afschieten van het plan is volgens gedeputeerde Meijer niet aan de orde. 'We zijn met zijn alle overtuigd dat er iets moet gebeuren op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Als we hier mensen nodig hebben, moeten ze ook goed gehuisvest zijn. Daar ligt een opgave.'

