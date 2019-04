Atoombunker in Arnhem Noord is te koop

Het voormalige NAVO pompstation in Arnhem staat te koop. De koper zal er alleen, afgezien van slopen, weinig mee kunnen doen. Hoewel het pand niet op de monumentenlijst staat, ligt het wel in beschermd natuurgebied.

Het pand ligt aan de Otterloseweg, bij natuurbegraafplaats Heidepol. In de Koude Oorlog fungeerde de bunker als pompstation. De bunker is 300 m2 groot met daaromheen een lap grond van iets minder dan 1 hectare. Bieden kan tot 14 juni. Wie met een goed bod én een goed plan komt, wordt de eigenaar.

De bunker werd in 1957 gebouwd als onderdeel van een geheim NAVO brandstofnetwerk om strategische plekken van brandstof te voorzien. De zandwal eromheen onttrekt de hele bunker aan het oog.

Sinds 2012 is de bunker in gebruik als tijdelijk kunstenaarsbedrijf van de Arnhemse Studio Omstand. Kunstenaars wonen vanwege de nog altijd sterke benzinelucht, niet in de bunker zelf, maar in campers. Het is niet duidelijk wanneer Studio Omstand weg moet. Zelf zijn zij niet van plan om een bod te doen.

Omdat de bunker in een beschermd natuurgebied ligt, kan de koper er eigenlijk weinig mee doen. De wallen en de bossen rondom mogen niet worden aangetast en er mag geen extra verkeer op het gebied afkomen. Bewoning mag ook niet. Verder moet de koper het bestemmingsplan wijzigen, waarin staat dat het gebouw alleen maar voor militaire doeleinden of landschappelijke waarden mag worden gebruikt. Sloop is in feite het enige wat de koper rest. Het is dan ook afwachten of er überhaupt een serieuze kandidaat voor de bunker te vinden is.