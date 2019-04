Minder vrachtwagens en bestelbusjes in winkelstraten

Ze zijn er om voor de bevoorrading van winkels te zorgen, maar dragen niet bepaald bij aan een beter milieu, zorgen voor een grote verkeersdrukte, en voetgangers ervaren er overlast van. Arnhem zou voortaan bevoorraad kunnen worden door een stadsdistributiecentrum en schone voertuigen, zo blijkt uit een onderzoek door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De gemeente Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem zijn de opdrachtgevers van dit onderzoek.

Doel van het onderzoek is om de bevoorrading van de binnenstad schoner te maken, met minder verkeersbewegingen, en kostenneutraal voor ondernemers en bewoners in de binnenstad. Een distributiecentrum of hub dicht bij het stadscentrum, zou daarvoor al een goede oplossing zijn. Van daaruit kan de voorraad overgeladen worden op kleine, schone bestelwagens. Als grote bedrijven en instellingen vanaf het begin willen meedoen, heeft zo’n hub meer kans van slagen.

Verder kan de gemeente ervoor kiezen alleen schone bestelwagens nog toe te laten in het centrum, of ze een ontheffing verlenen, zodat ze de hele dag in het centrum mogen komen.

Het plan is in goede aarde gevallen bij wethouder Mobiliteit Roeland van der Zee. Immers, de gemeente ondertekende in 2014 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarin staat het streven dat de stadslogistiek in 2025 emissievrij zal zijn, ofwel vrij van uitlaatgassen. Ook organisaties van ondernemers en bewoners, en de provincie Gelderland zijn blij met de uitkomst van het onderzoek.

Een andere conclusie van het onderzoek was dat ook de afvalinzameling wel wat efficiënter kan. Met meer samenwerking kan het aantal vrachtwagens dat vuil ophaalt worden teruggebracht, met een betere doorstroming als resultaat. Verder zou er nog een goed verkeersplan moeten komen om de wagens die winkels bevoorraden minder loze kilometers maken.