Goedkopere ondersteuning voor burgers kost Ede bijna 2 miljoen extra

De eigen bijdrage voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben, is afgelopen januari voor iedereen namelijk omlaag gegaan. Toen werd het zogenoemde abonnementstarief ingevoerd. Nu betaalt iedereen maximaal 17,50 euro per 4 weken. En dat is voor veel mensen maar een fractie van wat ze voorheen moesten bijdragen.

Ondersteuning is voor Edenaren dus flink goedkoper geworden. Tot 2019 betaalden sommige mensen soms wel honderden euro's mee aan hun hulp en ondersteuning. Dat kwam omdat de eigen bijdrage voor de zorg toen nog inkomensafhankelijk was.

Iemand met een erg laag inkomen, betaalde tot voor kort €17,60 per maand mee voor zorg en ondersteuning. Mensen die meer te besteden hadden, moesten meer meebetalen. Tot 10 procent van het meerinkomen moesten ze bijdragen aan hun eigen zorg en ondersteuning.

Wmo?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gaat over allerlei zorg- en ondersteuningsfaciliteiten die zijn bedoeld om mensen langer thuis te laten wonen. Wat precies onder de Wmo valt, verschilt per gemeente. Bij Ede gaat het om:

* huishoudelijke hulp

* woningaanpassingen

* een rolstoel of scootmobiel

* taxivervoer

* begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding

* mantelzorgondersteuning

* respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang

* beschermd wonen



Bron: gemeente Ede

De gemeente Ede denkt dat meer mensen aanspraak gaan maken op Wmo-zorg omdat ze er nog nauwelijks voor betaald hoeft te worden. Dat brengt extra kosten met zich mee. En de gemeentelijke inkomsten gaan een stuk omlaag vanwege de lagere eigen bijdrage, is de verwachting.

Daardoor denkt de gemeente dat het dit jaar 1,9 miljoen euro extra kwijt is aan de Wmo. 'Na aftrek van de verkregen compensatie van het Rijk resteert voor Ede een tekort van ongeveer 1 miljoen eurro', schrijft een woordvoerder.

7,5 miljoen bezuinigingen

Ede heeft al een miljoenentekort op het zogenoemde sociaal domein, waar ook deze extra zorg- en ondersteuningsfaciliteiten onder vallen. Er wordt nu gewerkt aan maatregelen om dat tekort terug te dringen.

In totaal wil het gemeentebestuur daarmee 7,5 miljoen bezuinigen. Een deel van dat geld, 4 miljoen euro, moet weer op een andere manier bij het sociale domein terugkomen. De gemeente noemt dat een 'investering' van 4 miljoen. Maar een groot deel van het geld wordt gebruikt om verwachte tekorten, onder andere in de Wmo, op te vangen en is niet bedoeld om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

