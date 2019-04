Joän na maandenlange vermissing terecht

Joän was nog 17 toen ze vermist raakte. Onlangs werd ze 18. Een politiewoordvoerder bevestigt dat ze nu terecht is en in goede gezondheid verkeert. Omdat ze nu 18 is, en dus meerderjarig, is daarmee voor de politie de zaak afgedaan. Het bericht van haar vermissing is ondertussen van de site van de politie gehaald.

De moeder zegt via via gehoord te hebben dat haar dochter terecht is. Ze hoorde het van een vriendin van haar dochter. Die vertelde dat ze contact met Joän had gehad en dat het goed met haar gaat. De moeder heeft zelf geen contact met haar dochter gehad. Via Facebook heeft ze nu iedereen bedankt. Verder is ook voor haar de zaak afgedaan.

Spoorloos

Joän werd eind januari als vermist opgegeven toen ze niet aankwam op haar stage. Sindsdien was ze spoorloos. De politie vermoedde dat ze door een vriend was opgehaald en richting België was gegaan. Tips leverden wekenlang niets op.

Zie ook: