Koningsdagweer: het gaat flink waaien, dus zet je kraampje goed vast!

Kan je met korte broek de deur uit op Koningsdag? Of is het toch beter om gewapend met een paraplu langs de kleedjes struinen? Jordi Huirne van Meteogroup in Wageningen heeft het verlossende antwoord.

Koningsnacht verloopt naar alle waarschijnlijkheid droog. 'Vrijdag zitten we precies tussen de storingen in, dus blijft de regen als het goed is uit', aldus Jordi. Voor de feestgangers: in de nacht komt de temperatuur uit op een graad of 8.

'Zet je kraampje goed vast!'

Op Koningsdag ziet het er minder rooskleurig uit. We krijgen te maken met een depressie, een lagedrukgebied: 'De wind kan flink aantrekken met een windkracht 4 tot 5, dus de vlaggetjes zullen flink wapperen en het is verstandig om eventuele kraampjes op de vrijmarkt goed vast te zetten', aldus Huirne.

Halverwege de ochtend kan het gaan regenen en rond het middaguur is er flink wat regen voorspeld. In de middag gaat de zon meer schijnen, maar kan er alsnog een bui vallen, misschien zelfs met hagel en een klap onweer. Het is frisjes zaterdag, met 13 graden. 'Dus trek je oranje trui maar aan'.

Jordi houdt wel een slag om de arm: 'Als de weermodellen een fractie opschuiven, dan kan het maar zo zijn dat het zaterdag meevalt'.