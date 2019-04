Zutphen zet bezuinigingen op sociaal domein door

De maatregel is het gevolg van het tekort van bijna 13 miljoen op de begroting. Om dit gat te kunnen dichten gaat de gemeente 1,25 miljoen, wat neerkomt op 23 procent van de huidige ruim 6 miljoen, bezuinigen op subsidies binnen het sociaal domein.



De afgelopen maanden hebben alle organisaties op het gebied van zorg in Zutphen met elkaar gesproken in zogenoemde 'thematafels'. Hierdoor zijn onder meer dubbelingen aan het licht gekomen. Zo werd onder meer duidelijk dat er op Zutphense middelbare scholen jongerencoaches van verschillende organisaties actief zijn. Los van elkaar krijgen ze voor hetzelfde werk subsidie.

Onsamenhangend subsidiebeleid

'Tot nu toe was het subsidiebeleid niet heel samenhangend. Organisaties hadden geen weet van elkaar. En als organisaties elkaar zelf niet kennen, hoe moeten inwoners dan weten waar ze terecht kunnen', vertelt wethouder Mathijs ten Broeke. Hij kijkt tevreden terug op de thematafels, die er volgens hem voor gezorgd hebben dat organisaties het werk voortaan beter op elkaar afstemmen.

Alle organisaties moeten uiteindelijk procentueel evenveel bezuinigen. Het doel voor 2019 was 3 ton in totaal, maar Zutphen blijft dit jaar steken op 240.000 euro. 'Dat is wel een tegenvaller', aldus ten Broeke. 'Maar je kunt sommige subsidies nou eenmaal niet zomaar stoppen.' Volgens de wethouder komt dit vooral doordat de grootste subsidieontvanger, Stichting Perspectief, pas in 2020 start met bezuinigen.

Risico's

Stichting Perspectief vindt dat er flinke risico's zitten aan de forse bezuinigingen. 'Op basis van onderzoek weten we dat Perspectief nu jaarlijks minstens 900.000 euro meer oplevert dan het kost. Door te bezuinigen verdwijnen deze besparingen op maatwerkindicaties en uitkeringen en is de gemeente duurder uit.' De stichting zegt dat het realiseren van haar ambities volstrekt onrealistisch wordt met de huidige geplande bezuinigingen van bijna 8 ton.

Perspectief heeft de gemeente daarom een alternatief scenario voor de bezuinigingen aangedragen. Daarover is zij momenteel met de gemeente in gesprek. 'De kunst is om te bezuinigen zonder de essentiële activiteiten van het voorveld te raken. Maar we moeten onszelf niet voor de gek houden om te denken dat mensen dit niet gaan voelen', zegt wethouder ten Broeke. In juni hoopt de gemeente de gesprekken met Perspectief af te ronden.

Voorlopig blijven de bezuinigingen het college en de betrokken organisaties in ieder geval volop bezighouden. 'Er zal nog flink gewerkt moeten worden om de totale bezuiniging in 2021 te realiseren.' Desondanks blijft ten Broeke optimistisch. 'Ik denk dat die 1,25 miljoen bezuinigen kan, maar dat vraagt wel om offers bij veel organisaties.'



Zie ook