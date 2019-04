Reuzenrad Vierdaagsefeesten naar plek met nóg meer uitzicht

Vaste prik voor velen tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen: op de Waalkade even genieten van het uitzicht over stad en land in het reuzenrad. Dat kan daar niet meer deze zomer. Door de herinrichting van de Waalkade is er geen plek meer voor het gevaarte.

door Rob Haverkamp

Dat betekent niet dat de kans om even heel hoog heel ver weg te kijken verdwijnt. Het reuzenrad verhuist naar het Kelfkensbos, recht voor museum Het Valkhof.

Nóg verder kijken

Die plek ligt zoveel hoger dan de Waalkade dat de mogelijkheid om nóg verder in de verte te turen alleen maar toeneemt. Ook voor een andere kermisattractie, de Breakdance, is geen plek meer op de Waalkade. Die verhuist mee naar het Kelfkensbos.

Niet alleen de locatie is nieuw voor het reuzenrad. Het reuzenrad zelf is ook een andere dan voorgaande jaren. Op de nieuwe locatie komt een wit reuzenrad te staan dat net als zijn voorganger 40 meter hoog is.

Tekst gaat verder onder de foto

Het gloednieuwe reuzenrad (foto: Lamberink Events)

Terug naar waar het begon

Het reuzenrad is afgelopen jaar gebouwd door Lamberink Events uit Groningen. Ze leveren al decennia het reuzenrad voor de Vierdaagsefeesten in de Waalstad. 'Natuurlijk waren we graag op de Waalkade gebleven', zegt Kokkie Kroon van Lamberink Events. 'Het was wel een plaatje daar op de kade. Maar we zien het positief in'.

Ze heeft ook een beetje sentiment bij het Kelfkensbos. 'Het reuzenrad is daar ooit begonnen, 33 jaar geleden, toen stond het museum er nog niet eens'. Tijdens de bouw van de parkeergarage zijn ze even verkast naar overkant van de straat langs het plein. Daarna stonden ze nog een jaar op het Kelfkensbos. Daar werd het toen toch wat te krap na de bebouwing en op de Waalkade leek het reuzenrad een mooie blikvanger. 'Maar het nieuwe uitzicht wordt ook prachtig', besluit Kroon opgetogen.