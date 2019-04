Column: belofte maakt schuld

Het bovenstaande is een citaat uit het coalitieakkoord van de PvbB, de VVD en de PvdA. Met die echt verandering in gedachten kijk ik al twee maanden naar de gesloten deuren op het stadhuis. Daarachter is een raadsbrede werkgroep bezuinigingen aan het werk. Ze broeden op een lege schatkist. Men probeert tekorten uit voorgaande jaren zo eerlijk mogelijk te verdelen.



In 2016 eindigde Tiel met een tekort van 1,6 miljoen. Het jaar er na met 1,2 miljoen in de min. En in de laatste voortgangsrapportage werd een tekort van 4,7 miljoen euro aangekondigd. Voor 2018 ontvangt Tiel wel 1,2 miljoen extra rijksgeld voor het sociaal domein uit het landelijke fonds tekorten sociaal domein, maar dat lost de problemen niet op. Open en transparant als de wethouder financiën Melissen lijkt te zijn, maakte hij bij regio TV Tiel enkele weken geleden bekend dat de financiële problemen groot zijn en dat iedere Tielenaar dat zal gaan merken. Over de bezuinigingsscenario’s wilde hij niets zeggen.



Het scenario zal ongeveer als volgt zijn. De VVD zal geen OZB-verhoging willen, de PvdA ligt dwars bij bezuinigingen op de bijzondere bijstand. De PvdB vindt alles goed, zolang er maar een nieuw zwembad komt. En cultuur is zonder de D66 bescherming in het college, vogelvrij verklaard voor de rekenmeesters.



Wanneer de cijfers naar buiten komen? Dat is een raadsel. En voor het overige blijft het een schimmenspel in het stadhuis, onzichtbaar voor de inwoners.



“Een andere houding van de gemeente.” Voorlopig is deze belofte in Tiel nog geen dubbeltje waard.



Raadswatcher Robert van Galen