Bevrijdingsfestival Groesbeek

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek organiseert ook dit jaar op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma van 10.00-16.30 uur in en rondom het museum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin. Dit zal het laatste Bevrijdings-festival zijn dat zal worden gehouden in en rondom het huidige museumgebouw. De Museumkaart is geldig.

Tussen 11.00-16.00 uur kunt u genieten van live muziekoptredens door Band of Four Brothers. Van 14.00-15.30 uur vertellen opa’s en oma’s speciaal voor kinderen van 10-12 jaar persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Een beleving voor de jeugd! (Reserveren is noodzakelijk).

Daarnaast is er tussen 11.00-16.00 uur een goochelaar aanwezig. De gehele dag door is er een tweedehands boeken verkoop en staan er historische jeeps op het museumterrein. Grateful Generation Tours organiseert deze dag ieder half uur doorlopend van 10.00-16.30 uur spannende fieldtrips in een authentieke Willy’s MB uit WO2 (2-3 personen, 30 minuten) langs de slagvelden van Market. De Museumkaart is niet geldig.

