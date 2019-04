Vrijheidsmaaltijd in het Besiendershuis

Het Besiendershuis opent op zondag 5 mei a.s. de deuren voor het Nijmeegse Vrijheidsontbijt. De Vrijheidsmaaltijd valt onder de koepel van activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en is ontstaan in Amsterdam waar al vele jaren mensen op Bevrijdingsdag bij een gezamenlijke maaltijd de vrijheid vieren. Het ontbijt in het Besiendershuis betreft voor Nijmegen dit jaar een primeur.

Eten, een kort programma, ontmoeten

Speciale gast is Dr. Lennert Savenije, historicus van de Radboud Universiteit en schrijver van het boek Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in oorlogstijd. Als kenner op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, geschiedenis van Nijmegen en Gelderland, en het erfgoed van de oorlog, geeft hij een korte voordracht voorafgaand aan het ontbijt.

Voorts zal mede-organisator en schrijver Ilona Verhoeven iets vertellen over haar nieuwe project 'Frontlijnen'; een 'zoektocht door heden en verleden, stad en land', naar de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder Nijmegen als frontstad en als gehavende plaats in bevrijdingstijd. 'Frontlijnen' is een literair-artistiek project dat georganiseerd wordt door het Besiendershuis.

Musicus, schrijver en acteur Peter Hendriks verzorgt een live soundscape.

Aanvang van de bijeenkomst is om 10.00 uur, met een welkom namens het Besiendershuis, waarna het korte programma volgt. Inloop 9.50 uur.

Vrijheid vieren

In heel Nederland worden op 5 mei Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over historische en maatschappelijke thema’s als vrijheid en onvrijheid spreken: thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kunt geven.

Lokale ondernemers steunen de Vrijheidsmaaltijd

Deelname aan het Vrijheidsontbijt in het Besiendershuis is kosteloos dankzij Stadsbakkerij De Bie, Kaashandel De Wit en Coop Walraven die direct een genereus gebaar maakten. Omdat er beperkt plaats is en er van tevoren eten en drinken ingekocht wordt, graag vooraf aanmelden via reserveringbesiendershuis@gmail.com. U ontvangt een bevestigingsmail.

Besiendershuis, Steenstraat 26, Nijmegen

www.besiendershuis.com