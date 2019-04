UPDATE: brand in eetsalon was opzet, zegt bovenbuurman

In Tiel is in de vroege ochtend brand geweest in eetsalon Mediterrané. Een groot gedeelte van de bovenliggende flats werd ontruimd.

De melding van brand kwam vlak na 5.00 uur bij de brandweer binnen. De brand in de eetgelegenheid aan de Hertog Karellaan zorgde voor veel rook.

Getuige: eerst gezin in veiligheid

Een bewoner van een koopflat boven de Marokkaanse eetsalon vertelt dat hij wakker werd door glasgerinkel: 'Nou ik wilde eigenlijk gaan kijken wat er aan de hand was, maar toen ik op het balkon kwam, zag ik al de eerste rookontwikkeling. Dan is het snel schakelen. Ik heb eerst het gezin in veiligheid gebracht. Mijn vrouw heeft 112 gebeld. En ik heb de andere bewoners wakker gemaakt.'

Verslaggever George Borghouts in gesprek met de bovenbuurman: (tekst gaat verder onder audiofragment)

https://soundcloud.com/omroepgld/mlp-tiel-brand-eetsalon-george-live

Vermoeden van brandstichting

De bewoner vermoedt dat het om brandstichting gaat. Direct na het voorval heeft hij de eigen camerabeelden van de vereniging van eigenaren bekeken: 'Daarop is heel duidelijk te zien dat vier jonge mannen een tijdje rond het pand zijn geweest . Die hebben uiteindelijk ingebroken en uiteindelijk ook de brand gesticht.' De man heeft de beelden overgedragen aan de politie.

Schrikken en schakelen

De man vertelt hoe het met hem gaat: 'Voor de rest gaat het ontzettend goed. Je schrikt. Dan is het snel schakelen.' Hij heeft ook de eigenaars even gesproken: 'Die zijn er helemaal kapot van. Als je iets in 10 jaar opbouwt en je ziet dat in rook opgaan. Dat is verschrikkelijk.'

De schade aan de binnenkant van het eethuis is volgens een videocorrespondent groot.