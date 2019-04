Vitessenaar Ødegaard vindt Ajax een mooie club

Hij wordt al gelinkt aan Ajax en dus was de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena wel speciaal voor Vitesse-speler Martin Ødegaard.

'Ajax is een mooie club, maar ik heb mijn focus nu gericht op Vitesse. En op teruggaan naar Madrid om te horen hoe zij erover denken. Dan zullen we een beslissing nemen over volgend seizoen. Nu eerst de focus op Vitesse, want we willen de play-offs winnen.'

De Noor vond het jammer dat Vitesse aanvankelijk weinig liet zien tegen de koploper. 'Het was een zware wedstrijd. We geloofden in een goed resultaat en na de rust speelden we ook wat beter. Maar we speelden heel defensief tegen zo'n goede ploeg. Toen zij scoorden, werd het moeilijker. We hebben het wel geprobeerd, maar het lukte niet.'

Thomas Buitink stond eenzaam in de spits. 'We liepen af en toe achter de bal aan. Dit was de keuze, verdedigend spelen en dan in de counter gevaarlijk worden. Het zat er vandaag niet in. We gaan er alles aan doen om de laatste twee wedstrijden te winnen, dan zitten we in de play-offs.'

De spits kwam bij Ajax nog een oude bekende tegen, Donny van de Beek uit Nijkerkerveen. 'Ik heb hem voor de wedstrijd nog even gesproken. Ik heb hem succes gewenst. ik hoop dat ze de Champions League winnen, ik gun het Nederlandse voetbal het beste. En dan ik de play-offs winnen met Vitesse.'