Vitesse verliest in doelpuntrijk duel van Ajax

Teruglezen: Vitesse doet iets terug uit tegen Ajax

Het begin was vrij mat. Vitesse trok zich met de ultra-defensieve tactiek vooral terug en Ajax oogde niet echt geïnspireerd. De eerste kans was voor de thuisploeg, De Ligt kopte hard in, maar Remko Pasveer redde uitstekend. De creatieve spelers Martin Ødegaard en Frenkie de Jong konden hun stempel niet echt drukken.

Strafschoppen Ajax

Ajax bleef aandringen, Vitesse kwam nauwelijks nog van de eigen helft af. Het wachten was op de 1-0 en die kwam er ook via uitblinker Ziyech. Die was dichtbij nummer twee uit een vrije trap en vlak voor rust stopte Pasveer nog een inzet van Tadic. Na rust werd het 2-0. De Ligt werd gehinderd in het strafschopgebied en Tadic sloeg toe vanaf elf meter.

Daarna werd Vitesse helemaal weggespeeld en scoorden De Ligt en Ziyech, maar dat doelpunt werd door de VAR teruggefloten. Navarone Foor deed nog wat terug namens Vitesse. Matus Bero had ook een aardige poging, maar Onana was paraat.

Ajax liep vervolgens uit naar 4-1 door opnieuw een rake strafschop van Dusan Tadic. Dat gebeurde na een onnodige overtreding van Van der Werff op de ingevallen Ekkelenkamp.

Uiteindelijk bleef het niet bij 4-1, want Vitesse deed in de 82e minuut wederom iets terug. Darfalou kopte de 4-2 binnen. Spannend werd het daarna niet meer in de Johan Cruijff Arena. Vitesse eindigde het duel met tien man. Matus Bero kon in de blessuretijd inrukken na een tweede gele kaart.