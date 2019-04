Ruim 200 bezoekers voeren actie tegen sluiting Club Rodenburg

De gemeente heeft de club onlangs gesloten in verband met overmatig drank- en drugsgebruik in de club en het handelen in drugs. Volgens de eigenaren en sympathisanten gaat het om maar één incident. 'De eigenaren kunnen hier niets aan doen, maar zijn hier wel de dupe van', stellen de initiatiefnemers. Burgemeester Harry Keereweer herhaalde dat er volgens de gemeente meer aan de hand is en dat hij vasthoudt aan sluiting van het café.

Beelden van de actievoerders: (tekst gaat verder na de video)

Mishandeling, bedreiging en aanranding

Volgens de gemeente klopt het beeld niet dat de eigenaren en sympathisanten van de problemen schetsen. 'Bij velen leeft het beeld dat de burgemeester de club sluit na één incident met één pilletje. Dat is onjuist. In en om de club was sprake van zware mishandeling, bedreiging en aanranding', schreef de gemeente West Betuwe eerder in een verklaring. 'We begrijpen dat de sluiting veel impact heeft op een ieder die dit anders ziet. We willen nogmaals benadrukken dat het echt om meer gaat dan één pilletje. Ook een rechter heeft hier goed naar gekeken.'

De gemeente West Betuwe liet eerder al weten dat de kwestie dinsdagavond niet op de raadsagenda zou staan.. Er kon dan ook niet over dit onderwerp worden ingesproken. Wel hadden de eigenaren naar eigen zeggen vooraf een gesprek met enkele raadsleden.

Mede-eigenaar Janice Bronk van Club Rodenburg is dankbaar voor de steun die ze krijgen. Wel hoopt ze op een vreedzaam verloop van het protest.

