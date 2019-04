Willem-Alexander en Máxima bezoeken de Betuwe

De koning en koningin bezoeken dan Culemborg, Tiel, Opheusden en Geldermalsen. Ze nemen eind mei onder meer een kijkje bij een boomkwekerij en bezoeken een transportbedrijf, twee sectoren die in de Betuwe voor veel werkgelegenheid zorgen. Ook komt het koningspaar meer te weten over de samenwerkingen met onderwijsinstellingen.

Jeugdproblematiek

In Culemborg gaan Willem-Alexander en Máxima in gesprek met enkele jongeren over problemen waar zij mee te maken hebben gehad. Door een speciale aanpak van de gemeente, jeugdzorg en de politie worden veel jongeren weer op weg geholpen.

De dag wordt afgesloten op de Markt in Culemborg. Leerlingen van twee middelbare scholen verzorgen een optreden, waarbij iedereen welkom is. De gemeente benadrukt dat er veel ruimte is om te zwaaien, want het koningspaar staat dan op een balkon en is goed te zien.