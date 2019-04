Tot 50 procent meer verkeer op 'levensader' A28

door Gerwin Peelen

Het eerste deel van dat onderzoek (de probleemanalyse) werd dinsdag openbaar. Volgens het rapport neemt het verkeer met 10 tot 25 procent toe bij een geringe verkeersgroei, maar afhankelijk van de verkeersgroei kan dat oplopen tot 50 procent.

Rond de Veluwe zijn volop plannen om de infrastructuur aan te pakken. Zo wordt knooppunt Hoevelaken grondig aangepakt, dat moet in 2025 klaar zijn. Ook de aansluiting A30/A1 staat op de agenda, daar wordt onderzoek naar gedaan.

Ook is het risico op een ongeluk op de snelweg hoger dan op vergelijkbare wegen. Daarnaast wordt er gemiddeld zo'n 15 tot 20 minuten aan reistijd verloren in de spits. Eens per maand is dat 45 minuten.

'Levensader voor de regio'

En dat terwijl de weg voor de regio van levensbelang is. De A28 stelt de regio in staat om de positie in de economie te behouden. Ook is de weg een internationale vrachtcorridor, het vormt een verbinding is de as Randstad- Noord-Duitsland - Scandinavië.

Wat de mogelijke oplossingen voor de problematiek zijn, is nog niet duidelijk. Dat deel van het rapport komt in september.

